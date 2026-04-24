Oštećenje katarske LNG infrastrukture i poremećaji u Hormuškom moreuzu mogli bi uzrokovati gubitak oko 120 milijardi kubnih metara LNG opskrbe između 2026. i 2030. godine

IEA: Globalno tržište plina ostat će nestabilno do 2027. zbog krize na Bliskom istoku Oštećenje katarske LNG infrastrukture i poremećaji u Hormuškom moreuzu mogli bi uzrokovati gubitak oko 120 milijardi kubnih metara LNG opskrbe između 2026. i 2030. godine

Očekuje se da će globalno tržište prirodnog plina ostati napeto do 2027. godine jer sukob na Bliskom istoku i oštećenje regionalne infrastrukture poremećuju opskrbu i odgađaju očekivani val novih kapaciteta za ukapljeni prirodni plin (LNG), saopćila je u petak Međunarodna agencija za energiju.

U svom najnovijem kvartalnom izvještaju o tržištu plina, agencija je navela da je sukob značajno promijenio globalne izglede za plin, povećavajući volatilnost cijena i odgađajući očekivano ublažavanje globalnih bilansa plina.

Prekid plovidbe kroz Hormuški moreuz od početka marta stvorio je "neviđenu neizvjesnost", uklanjajući blizu 20% globalne ponude LNG-a s tržišta i podižući cijene plina u Aziji i Evropi na najviše nivoe od januara 2023. godine.

Kriza je preokrenula trend ponovnog uravnoteženja koji je viđen tokom sezone grijanja 2025/26, kada je globalna trgovina LNG-om porasla za 12% u odnosu na prethodnu godinu između oktobra i februara, dok su referentne cijene u Evropi i Aziji pale za oko 25%.

Tržišni uslovi su se naglo promijenili u martu, jer je sukob doveo do de facto zatvaranja Hormuškog moreuza za LNG terete.

Globalna proizvodnja LNG-a pala je za 8% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je niži izvoz iz Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata samo djelimično kompenziran većom proizvodnjom iz drugih regija, saopštila je IEA.

Više cijene, blaže vrijeme i mjere politike oslabile su potražnju za plinom na ključnim uvoznim tržištima. U Evropi je potražnja za plinom pala za oko 4% u odnosu na prethodnu godinu u martu, uglavnom zbog jače proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

IEA je saopštila da se očekuje da će šteta na katarskoj infrastrukturi za ukapljivanje LNG-a smanjiti predviđeni rast ponude i odgoditi uticaj očekivanog globalnog talasa širenja LNG-a za najmanje dvije godine.

Kombinovani efekat kratkoročnih gubitaka u ponudi i sporijeg rasta kapaciteta mogao bi rezultirati kumulativnim gubitkom od oko 120 milijardi kubnih metara LNG ponude između 2026. i 2030. godine.

Iako se očekuje da će novi projekti ukapljivanja na drugim mjestima s vremenom nadoknaditi ove gubitke, poremećaji će vjerovatno produžiti teške tržišne uslove do 2026. i 2027. godine.

Agencija je saopštila da kriza naglašava potrebu za adekvatnim ulaganjima u cijeli lanac vrijednosti LNG-a, bližom međunarodnom saradnjom između proizvođača i potrošača i diverzifikovanim dugoročnim ugovorima kako bi se ograničila izloženost volatilnosti cijena.