Hrvatski sabor izglasao "plivajući" PDV na gorivo

Hrvatski sabor u četvrtak je većinom glasova (107 'za', 18 suzdržanih, jedan protiv) po hitnom postupku dopunio Zakon o porezu na dodanu vrijednost kojim se uvodi tzv. "plivajući" PDV na naftne derivate u slučaju nužde, javlja Anadolu.

Dopunama Zakona Vladi je omogućeno da uredbom potencijalno smanjuje porezne stope na naftne derivate maksimalno za deset posto u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i još snažnijeg rasta cijena energenata.

Dopunom zakona Vladi se daje i ovlast da uredbom na ograničeno vrijeme propiše visinu stope PDV-a za energente koji podliježu trošarinama, a prema propisima koji uređuju trošarine.

U Hrvatskoj se na gorivo primjenjuje opća stopa PDV-a od 25 posto, a prema evropskim direktivama, najniža može biti 15 posto.

Uoči glasanja o zakonu, opozicioni zastupnici prozvali su Vladu zbog rasta cijena, pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku, da su potrošačke cijene u Hrvatskoj u aprilu ove godine bile 5,8 posto veće nego u istom mjesecu prošle godine, prenijela je Hina.