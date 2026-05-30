Guverner HNB-a izjavio da u maju očekuje usporavanje inflacije koja je u aprilu iznosila 5,8 posto usljed usporavanja rasta cijena hrane i usluga

Hrvatska u maju očekuje usporavanje inflacije Guverner HNB-a izjavio da u maju očekuje usporavanje inflacije koja je u aprilu iznosila 5,8 posto usljed usporavanja rasta cijena hrane i usluga

Hrvatska u maju očekuje usporavanje inflacije koja je u aprilu ove godine iznosila 5,8 posto na godišnjem nivou, javlja Anadolu.

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izjavio je da očekuje usporavanje inflacije u maju, usljed usporavanja rasta cijena hrane i usluga. On je na marginama 32. međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku, koju je organizovao HNB u subotu, izrazio očekivanje da bi se trend sporijeg rasta cijena usluga mogao nastaviti i u budućnosti.



Apostrofirao je očekivano majsko usporavanje rasta cijena hrane, na ispod tri posto, kao i usporavanje rasta cijena usluga, prenijela je Hina. Rekao je da se trend "laganog smanjenja pritiska sa strane inflacije usluga" može očekivati i u budućnosti, ukoliko situacija s poskupljenjem energetskih derivata ne potraje toliko dugo da se počne "prelijevati" i na druge usluge.

Istaknuo je da upravo najveći doprinos inflaciji dolazi od cijena energije, koje su snažno rasle i ostaju na povišenim nivoima, a koje ovise o razvoju geopolitičke situacije.



"No, dobro je da se ove ostale komponente inflacije smanjuju, tako da očekujemo i pad stope inflacije u svibnju", kazao je Vujičić.

Državni zavod za statistiku (DZS) Hrvatske će prvu procjenu inflacije u maju objaviti u utorak, 2. juna.