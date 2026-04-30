Hrvatska u 2025. zabilježila pad prodaje nekretnina za oko 22 posto

U prošloj je godini, u odnosu na 2024, broj kupoprodaja nekretnina pao je za 21,7 posto, dok je ukupna vrijednost prodanih nekretnina iznosila 7,67 milijardi eura što predstavlja 8 posto BDP-a, objavilo je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Na tržištu nekretnina u 2025. godini ostvareno je 88.395 kupoprodaja, što u odnosu na godinu prije predstavlja pad od 21,7 posto, tj. više od jedne petine.



Ukupna vrijednost prodanih nekretnina u 2025. u odnosu na 2024. smanjila se za gotovo 17 posto.



Najznačajniji udio vrijednosti kupoprodaja na tržištu nekretnina odnosi se na stanove, koji čine 45 posto vrijednosti svih ugovora, građevinska zemljišta s udjelom od 17,1 posto te porodične kuće s udjelom od 16,3 posto.

Najviše nekretnina kupovalo se i prodavalo u glavnom gradu Zagrebu gdje je ostvareno 13.126 kupoprodaja. Slijede Zadar (1.659), Rijeka (1.610), Osijek (1.322) te Split (1.210). Većina tog prometa odnosi se kupnju ili prodaju stanova i apartmana.



U 2025. godini najviša medijalna cijena stana ili apartmana po kvadratnom metru zabilježena je u Splitu - 4.068 eura, potom u Dubrovniku 3.921 i Opatiji s 3.830 eura.