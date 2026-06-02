Prema Eurostatu višu inflaciju od Hrvatske u eurozoni u maju imale su Bugarska, Litvanija i Grčka

Hrvatska po stopi inflacije u eurozoni na četvrtom mjestu Prema Eurostatu višu inflaciju od Hrvatske u eurozoni u maju imale su Bugarska, Litvanija i Grčka

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u maju je iznosila 5,2 posto na godišnjoj razini, što je ovu članicu svrstalo na četvrto mjesto u eurozoni, javlja Anadolu.



Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), opći rast cijena na godišnjoj razini je usporio. No, podaci Eurostata govore da su višu inflaciju od Hrvatske u maju imale tri članice eurozone - Bugarska, Litvanija i Grčka.

Prema DZS-u, u maju 2026. stopa inflacije iznosila je 5,2 posto u odnosu na maj 2025. godine, dok je u odnosu na april pala za 0,2 posto čime je prekinut trend ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini.

Prema prvoj procjeni koju je u utorak objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u maju mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,9 posto, dok je na mjesečnoj razini porasla za 0,1 posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u maju iznosila je 3,2 posto, najviša je bila u Bugarskoj - 6,3 posto, potom u Litvaniji 5,1 te u Grčkoj 5 posto.