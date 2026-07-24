Premijer Andrej Plenković ranije je potvrdio da se očekuje rast cijena goriva, dodajući da su mogućnosti Vlade da utiče na cijene ograničene

Hrvatska: INA i Petrol do daljnjeg ograničili točenje goriva Premijer Andrej Plenković ranije je potvrdio da se očekuje rast cijena goriva, dodajući da su mogućnosti Vlade da utiče na cijene ograničene

Energetske kompanije INA i Petrol uvele su u petak ograničenja za točenje goriva na benzinskim stanicama širom Hrvatske nakon što su u javnost procurile informacije o mogućem značajnom rastu cijena, posebno dizela.

Na pumpama su postavljena obavještenja prema kojima se od 24. jula 2026. uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva do daljnjeg, uz maksimalnu količinu od 300 litara po jednom točenju, prenosi portal Index.

Kompanije nisu navele razloge za ovu odluku, ali su slična upozorenja zabilježena na više benzinskih stanica obje firme.

Premijer Andrej Plenković ranije je potvrdio da se očekuje rast cijena goriva, dodajući da su mogućnosti Vlade da utiče na cijene ograničene.

„Učinićemo ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo nastaviti subvencionirati građane i privredu“, rekao je Plenković.