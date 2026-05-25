Halkbank Srbija predstavila poslovnu karticu Visa Signature

Ambasador Turske u Beogradu Ilhan Saygili: „Halkbank je doprinijela razvoju ekonomskih odnosa Turske i Srbije“

Nova poslovna kartica Visa Signature, razvijena u saradnji Halkbank Srbija i kompanije Visa, predstavljena je u ponedjeljak u Beogradu.

Na događaju, kojem su prisustvovali predstavnici poslovne zajednice, diplomatskih misija i bankarskog sektora, razgovarano je o digitalnom bankarstvu, platnim sistemima i ekonomskim odnosima Turske i Srbije.

Govoreći na otvaranju događaja, generalni direktor Halkbank Beograd Suleyman Bulut izjavio je da novi proizvod nije samo lansiranje kartice, već dio strategije digitalne transformacije i inovacija Halkbanke u Srbiji.

„Današnji događaj nije samo predstavljanje novog proizvoda, već obnavljanje naše posvećenosti inovacijama, izvrsnosti i oblikovanju budućnosti korporativnog bankarstva u Srbiji“, rekao je Bulut.

On je naveo da Halkbank Beograd danas posluje širom Srbije kroz 51 poslovnicu, 128 bankomata i uz podršku 833 zaposlenih.

Bulut je istakao da je Halkbank Turska u prvom kvartalu 2026. godine dostigla konsolidovanu aktivu veću od 4,2 biliona turskih lira, što odgovara vrijednosti od približno 100 milijardi dolara.

Govoreći o rezultatima Halkbank Beograd za 2025. godinu, Bulut je rekao da je ukupna aktiva banke porasla za 22 posto i dostigla 1,45 milijardi eura, dok je kreditni portfolio dosegao gotovo 880 miliona eura, uz stopu nenaplativih kredita od 1,73 posto.

Bulut je naveo da su platni sistemi i digitalna transformacija bili u centru razvojne strategije banke tokom 2025. godine.

„Vjerujemo da će budućnost bankarstva oblikovati brzina, jednostavnost, sigurnost i neprekidna povezanost. Naša saradnja sa Visom jedan je od najjasnijih primjera tog strateškog pravca“, rekao je.

Dodao je da nova poslovna kartica Visa Signature nudi sigurnost, fleksibilnost, prestiž i globalnu dostupnost te da je razvijena prvenstveno za klijente iz višeg poslovnog segmenta.

Bulut je poručio da će Halkbank nastaviti ulaganja u oblast platnih sistema u Srbiji

„Vjerujem da je budućnost u platnim sistemima. U ovoj oblasti ćemo svjedočiti mnogo većem razvoju“, kazao je.



Regionalna generalna direktorica kompanije Visa za jugoistočnu Evropu Ana Drašković istakla je da plaćanja danas prevazilaze klasične finansijske transakcije.

„Plaćanja više nisu samo transakcije, ona predstavljaju napredak. Omogućavaju kompanijama brži rast i jednostavnije iskustvo poslovanja“, rekla je Drašković.

Oko 70 posto klijenata višeg segmenta već koristi premium kartice

Prema njenim riječima, poslovna kartica Visa Signature omogućava pristup aerodromskim salonima, bolju kontrolu troškova i 24-satnu concierge podršku, spajajući poslovne potrebe i životni stil korisnika.

Ambasador Turske u Beogradu Ilhan Saygili rekao je da je Halkbank imala značajnu ulogu u razvoju ekonomskih odnosa između Turske i Srbije.

Podsjetio je da je prije oko 11 godina, kada je Halkbank ušla na srbijansko tržište, trgovinska razmjena između dvije zemlje bila manja od 500 miliona eura, dok su turske investicije iznosile manje od 10 miliona eura.

„Danas trgovinska razmjena premašuje 3,5 milijardi eura, dok su turske investicije dostigle više od 530 miliona dolara“, rekao je Saygili.

Dodao je da je Halkbank Turska među vodećim institucijama u oblasti digitalnog bankarstva i platnih sistema te da se to iskustvo prenosi i na tržište Srbije.

Na događaju je istaknuto da nova poslovna kartica Visa Signature predstavlja novi korak u procesu digitalizacije i razvoja platnih sistema Halkbanke u Srbiji.