Potrošačke cijene porasle 1,78 posto na mjesečnom nivou, nešto manje od prognoze ankete Anadolu

Godišnja inflacija u Turskoj usporila na 31,75 posto u julu, ispod očekivanja Potrošačke cijene porasle 1,78 posto na mjesečnom nivou, nešto manje od prognoze ankete Anadolu

Godišnja inflacija potrošačkih cijena u Turskoj usporila je na 31,75 posto u julu, prema službenim podacima objavljenim u ponedjeljak.

Godišnja stopa usporila je s 32,11 posto u junu, saopćio je Turski zavod za statistiku (TurkStat).

Potrošačke cijene porasle su za 1,78 posto na mjesečnom nivou u julu, nakon rasta od 0,99 posto u junu.

Obje brojke bile su nešto ispod tržišnih očekivanja.

Anketa Anadolu predviđala je godišnju inflaciju od 31,8 posto i mjesečni rast od 1,82 posto.

Indeks potrošačkih cijena porastao je za 19,86 posto u odnosu na decembar 2025. godine, dok je prosječni rast u posljednjih 12 mjeseci iznosio 31,90 posto.

Među tri grupe proizvoda i usluga s najvećim udjelom u indeksu, godišnje cijene su porasle za 40,32 posto u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih goriva, za 37,53 posto u kategoriji hrane i bezalkoholnih pića, te za 30,83 posto u kategoriji prevoza.

Hrana i bezalkoholna pića doprinijeli su godišnjoj stopi inflacije s 8,94 procentna boda, prijevoz s 5,22 boda, a stanovanje s 5,21 bod.

Na mjesečnom nivou, cijene prijevoza porasle su za 2,59 posto, troškovi stanovanja povećani su za 2,25 posto, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića porasle za 1,61 posto.

Od 174 potrošačke kategorije obuhvaćene indeksom, cijene su porasle u 117 kategorija, pale u 50, dok su u sedam ostale nepromijenjene.