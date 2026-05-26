Globalni samit islamske ekonomije okuplja međunarodne finansijske lidere u Istanbulu

Treći Globalni samit islamske ekonomije okupit će međunarodne lidere, investitore i intelektualce u Istanbulu kako bi oblikovali budućnost etičkih finansija i održivog razvoja.

Zvaničnici će događaj organizirati pod temom “Kapital u islamskoj ekonomiji: Strukturiranje bogatstva za održivi razvoj” u Istanbulskom finansijskom centru od 3. do 6. juna.

Forum AlBaraka za islamsku ekonomiju organizira samit u strateškom partnerstvu s Uredom za investicije i finansije Predsjedništva Republike Turske, Turskim fondom bogatstva i drugim ključnim institucijama.

Cilj skupa je ispitati ulogu kapitala u okviru islamske ekonomije kroz njene temeljne principe i sektorske primjene.

Abdullah Saleh Kamel, predsjednik upravnog odbora Foruma AlBaraka za islamsku ekonomiju, izjavio je da kapital mora služiti produktivnom rastu, društvenoj ravnoteži i održivom razvoju.

Kamel je naveo da Turska pruža snažno okruženje za unapređenje ove globalne rasprave o bogatstvu, odgovornosti i stvarnoj ekonomskoj vrijednosti.

Yousef Hassan Khalawi, generalni sekretar Foruma AlBaraka za islamsku ekonomiju, dodao je da samit predstavlja prostor za prepoznavanje zajedničkih prioriteta i izgradnju partnerstava.

Učesnici će razgovarati o globalnim tokovima kapitala, islamskom bankarstvu, participativnim finansijama, umjetnoj inteligenciji i održivom razvoju.

Program uključuje sesije na visokom nivou, među kojima su paneli o centralnim bankama, islamskim bankarskim grupama, formiranju kapitala i finansijskim inovacijama.

Organizatori će predstaviti Strateški izvještaj AlBaraka o islamskoj ekonomiji kako bi pružili sveobuhvatnu referencu za sektor.

Učesnici će također pogledati uvodni film pod nazivom “Šta kapital gradi”, koji prikazuje kako islamske finansije pretvaraju finansijske tokove u konkretne učinke.

Samit je domaćin Nagrade Saleh Kamel za islamsku ekonomiju, koja nudi ukupni nagradni fond od milion saudijskih rijala (267.000 dolara) s ciljem podrške akademskim istraživanjima.

Regionalne i međunarodne institucije očekuju potpisivanje nekoliko memoranduma o razumijevanju radi uspostavljanja novih saradnji tokom događaja.

Ova platforma svake godine okuplja visoke predstavnike vlada i finansijskih institucija kako bi unaprijedila globalnu vidljivost islamske ekonomije.