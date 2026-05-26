Generalni direktor Halkbank Beograd Sulejman Bulut: „Sa SEPA sistemom Halkbank Srbija postala je jedna od najbržih i najpovoljnijih banaka“

Generalni direktor Halkbank Beograd Bulut: Fokusirali smo se na digitalizaciju i platne sisteme Generalni direktor Halkbank Beograd Sulejman Bulut: „Sa SEPA sistemom Halkbank Srbija postala je jedna od najbržih i najpovoljnijih banaka“

Generalni direktor Halkbank Beograd Sulejman Bulut izjavio je u razgovoru za Anadolu da se strategija rasta banke u Srbiji, nakon perioda širenja mreže poslovnica, sada fokusira na digitalizaciju, mobilno bankarstvo i platne sisteme.

Bulut je naveo da su nakon njegovog dolaska na čelo Halkbank Beograd u januaru 2025. prioriteti bili povećanje tržišnog udjela i jačanje lokalnog prisustva, ističući da je u tom periodu otvoreno sedam novih poslovnica.

„Od dana kada smo došli prioritet nam je bio širenje mreže poslovnica. Otvorili smo ukupno sedam novih filijala, prvenstveno u Beogradu, ali i u drugim gradovima. Nakon što smo dostigli određenu tačku, fokus smo preusmjerili na digitalizaciju“, rekao je Bulut.

Dodao je da su od 2026. godine mobilno bankarstvo i digitalna rješenja postali prioritetni segment razvoja banke.

Bulut je istakao da je Turska među razvijenijim zemljama kada je riječ o platnim sistemima i digitalnom bankarstvu te da Halkbank nastoji prenijeti to iskustvo na srbijansko tržište.

„Pokušavamo prenijeti znanje i iskustvo Halkbank Turske u Srbiju. Iza nas stoji jedna od najjačih banaka u Turskoj i možemo veoma brzo prilagoditi i implementirati tamošnje modele i rješenja“, rekao je i dodao:

„Vjerujem da je budućnost u platnim sistemima“

Bulut je naveo da je Halkbank povećala ulaganja u oblast platnih sistema te da su povećani broj POS uređaja i kartica.

„Od dolaska posebnu pažnju posvećujem platnim sistemima. Vjerujem da je budućnost upravo u njima“, rekao je Bulut.

Dodao je da je banka u saradnji sa kompanijom Visa lansirala novu poslovnu karticu Visa Signature.

Prema njegovim riječima, kartica je razvijena za klijente iz višeg poslovnog segmenta i trebalo bi da zauzme značajno mjesto na tržištu premium poslovnih kartica u Srbiji.

„Sa ovom karticom nastavićemo snažno prisustvo na tržištu. Nakon toga uslijediće još veći razvoj u oblasti platnih sistema“, kazao je.

- SEPA povećala obim transfera

Bulut je rekao da je uključivanje Srbije u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA) otvorilo nove mogućnosti za bankarski sektor.

Istakao je da SEPA posebno donosi pogodnosti srpskoj dijaspori jer omogućava brže i jeftinije transfere novca.

„Veliki broj građana Srbije živi i radi u inostranstvu. Sa ulaskom u SEPA sistem, brz i povoljan model Halkbank Beograd privukao je veliko interesovanje. Otvoren je veliki broj novih računa, a obim transfera značajno je porastao“, rekao je.

Bulut je naveo da Halkbank želi biti most ne samo između Turske i Srbije, već i između Srbije i dijaspore.

„Na stvari gledamo iz šire perspektive. Ova geografija je za nas važna. Ne posmatramo samo Srbiju, već i regionalne integracije i povezanost gdje vidimo velike mogućnosti“, rekao je.

Dodao je da su Halkbank Turska i Halkbank Srbija i prije uvođenja SEPA sistema razvile model niskotarifnih transfera novca te da će novi sistem dodatno ubrzati transfere prema Turskoj.

- Nova zgrada centrale do kraja godine

Bulut je rekao da banka nastavlja i fizička ulaganja te podsjetio da je u Novom Beogradu kupljena bivša zgrada hotela Holiday Inn koja će postati novo sjedište Halkbanke.

Naveo je da su potrebne dozvole i procedure završene te da se otvaranje nove centrale očekuje do kraja godine.

„Sa novom zgradom centrale vidjećete Halkbank kao mnogo snažnijeg i vidljivijeg aktera u Srbiji. Naš cilj je da budemo snažna lokalna banka koja doprinosi i ekonomiji Srbije i Turske“, rekao je.

Halkbank posluje na tržištu Srbije od maja 2015. godine. Banka danas posluje kroz 51 poslovnicu, 128 bankomata i uz podršku 833 zaposlenih širom zemlje.

Tokom svog poslovanja u Srbiji, Halkbank je učestvovala u organizaciji brojnih poslovnih foruma i ekonomskih događaja u okviru razvoja ekonomskih odnosa Turske i Srbije, uz učešće predsjednika dvije zemlje, ministara i drugih visokih zvaničnika.