Od sredine jula oštećeno više od 17 posto logističke infrastrukture najveće ruske platforme za elektronsku trgovinu, procjenjuje Data Insight

Forbes: Prodavači na Wildberriesu pretrpjeli štetu do 3,5 milijardi dolara nakon napada na skladišta Od sredine jula oštećeno više od 17 posto logističke infrastrukture najveće ruske platforme za elektronsku trgovinu, procjenjuje Data Insight

Prodavači koji posluju putem ruske platforme za elektronsku trgovinu Wildberries mogli su pretrpjeti gubitke u vrijednosti do 279,6 milijardi rubalja, odnosno oko 3,5 milijardi američkih dolara, nakon serije napada dronovima na skladišta kompanije, objavio je magazin "Forbes Russia".

Pozivajući se na procjene analitičara istraživačke kompanije Data Insight, "Forbes" navodi da se ukupni gubici prodavača preliminarno procjenjuju između 214,9 i 279,6 milijardi rubalja (2,7 do 3,5 milijardi dolara).

Procjena je zasnovana na podacima o isplatama odštete nakon požara koji je 2024. godine zahvatio skladište Wildberriesa u Šušariju, površine 112.000 kvadratnih metara, kada je prodavačima za uništenu robu isplaćeno gotovo 35 milijardi rubalja.

Prema izvještaju, logistički centri Wildberriesa u više ruskih regija gotovo svakodnevno su izloženi napadima dronovima od sredine jula. Prvi napadi zabilježeni su 18. jula na skladišta u Kotovsku, u Tambovskoj oblasti, i Elektrostalju, u Moskovskoj oblasti, a do 2. augusta napadi ili evakuacije prijavljeni su u više od deset ruskih regija.

U tim napadima poginulo je najmanje osam osoba, dok je više desetina povrijeđeno, navodi "Forbes".

Data Insight procjenjuje da je oštećeno između 893.000 i 1,15 miliona kvadratnih metara skladišnog prostora, što predstavlja između 17,2 i 22,2 posto od ukupno 5,2 miliona kvadratnih metara logističke infrastrukture kojom raspolaže kompanija RWB, vlasnik platforme Wildberries.

Troškovi obnove oštećenih objekata procjenjuju se na između 62,5 i 80,8 milijardi rubalja, odnosno više od milijardu američkih dolara.

Pojedina skladišta, uključujući objekte u Kotovsku, Jekaterinburgu i Sarapulu, već su nastavila s radom.

Wildberries je saopćio da je do 28. jula isplatio prve odštete pogođenim prodavačima. Prva faza isplata obuhvatila je 88.000 prodavača s najmanjim prometom, dok je druga, najavljena 30. jula, uključila još 97.000 poduzetnika.

Međutim, više prodavača izjavilo je za "Forbes" da isplaćeni iznosi pokrivaju tek mali dio njihovih gubitaka te da kompanija nije jasno objasnila način obračuna naknada.

Kompanija zasad nije objavila plan kompenzacije za srednje i velike prodavače, koji ostvaruju značajan dio ukupne prodaje na platformi.

Ruska vlada naložila je nadležnim ministarstvima, centralnoj banci i predstavnicima poslovne zajednice da do 10. augusta pripreme mjere podrške za poduzetnike pogođene napadima.