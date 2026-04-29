Referentni TTF gasni futuresi porasli na 47,2 eura po megavat-satu usljed nastavka napetosti između SAD-a i Irana i neizvjesnosti oko energetskih tokova

Evropske cijene prirodnog gasa porasle više od osam posto zbog tenzija oko zatvaranja Hormuškog moreuza Referentni TTF gasni futuresi porasli na 47,2 eura po megavat-satu usljed nastavka napetosti između SAD-a i Irana i neizvjesnosti oko energetskih tokova

Cijene prirodnog gasa u Evropi naglo su porasle u srijedu dok su se nastavile tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a tržišta nisu zabilježila konkretan napredak ka ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Futuresi prirodnog gasa za maj na nizozemskom Title Transfer Facility (TTF), referentnom evropskom čvorištu za trgovinu gasom, porasli su za više od osam posto na 47,2 eura po megavat-satu u 18:35 sati po srednjoevropskom vremenu.

Tržišta su podržana izostankom jasnog napretka u smanjenju tenzija između Washingtona i Teherana, kao i neizvjesnošću oko toga kada bi energetski tokovi kroz Hormuški moreuz mogli biti normalizirani.

Američki mediji navode da Washington razmatra pojačavanje pritiska na Iran, s fokusom na ograničavanje izvoza nafte i restrikcije pomorskog saobraćaja povezanog s iranskim lukama. Ovaj pristup se smatra manje rizičnim, ali dugoročnijim sredstvom pritiska u odnosu na velike vojne operacije.

Iako je ranije privremeno primirje zaustavilo sukobe između strana, tenzije u regionu i dalje su povišene i trajno rješenje nije postignuto.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko 20 posto globalne trgovine sirovom naftom i ukapljenim prirodnim gasom (LNG), ostaje ključna briga za energetska tržišta.

Analitičari navode da je neizvjesnost oko ovog plovnog puta dodatno pojačala zabrinutost za sigurnost snabdijevanja u Evropi, koja i dalje u velikoj mjeri zavisi od uvoza LNG-a.