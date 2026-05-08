Erdogan: Turska odbrambena industrija sada je pouzdan i preferirani ekosistem širom svijeta

Turska odbrambena industrija postala je pouzdan i preferirani ekosistem koji privlači veliku potražnju, ne samo u svojoj regiji već i širom svijeta, rekao je u petak predsjednik Recep Tayyip Erdogan, javlja Anadolu.

Govoreći na Međunarodnom sajmu odbrane i zrakoplovstva SAHA EXPO 2026 u Istanbulu, Erdogan je rekao da je Turska "ponosno upisala svoje ime" među zemljama čija zvijezda sija globalno u odbrani, avijaciji i svemirskoj tehnologiji.

"Iza ove slike uspjeha nesumnjivo stoje decenije truda, posvećenost više od 100.000 sinova ove države koji rade danonoćno s predanim duhom, podrška našeg naroda i volja naše države", rekao je.

Erdogan je rekao da je sajam, koji se ove godine održava peti put, okrunjen novim rekordima, sporazumima i saradnjom.

Ukupno 1.763 kompanije, uključujući 1.500 domaćih firmi, učestvovalo je na sajmu, dok je 203 proizvoda s novim karakteristikama predstavljeno prvi put, rekao je.

Dodao je da je 192 službene delegacije i 108 delegacija za nabavku imalo priliku da ostvari direktan kontakt sa sektorom.

"Sa 182 potpisana sporazuma na sajmu, dostignut je ukupan obim poslovanja od osam milijardi dolara (6,83 milijarde eura)", rekao je Erdogan, dodajući da se od toga šest milijardi dolara (5,13 milijardi eura) odnosi na izvozno orijentisane sporazume.

"Kada pogledamo cijelu sliku, ono što vidimo je upravo ovo: Turska odbrambena industrija postala je ekosistem koji je tražen, kojem se vjeruje, koji se pomno prati i preferira ne samo u svojoj regiji već i širom svijeta", rekao je.



Erdogan je rekao da je izvoz odbrane i avijacije iz Turske također zadržao snažan zamah ove godine.

"U prva četiri mjeseca 2026. godine zabilježen je porast od 28 posto u odnosu na isti period prošle godine. U prva četiri mjeseca ostvarili smo izvoz u vrijednosti od 2,871 milijarde dolara (2,45 milijardi eura)", rekao je.

Erdogan je pohvalio SAHA Istanbul, opisujući ga kao najveći evropski klaster odbrane i avijacije sa više od 1.300 kompanija članica i aktivnim učešćem 30 univerziteta.

"Nastavit ćemo raditi bez prestanka dok ne postignemo cilj potpuno nezavisne Turske u odbrambenoj industriji", rekao je.

Turske firme predstavljaju svoje najnovije najsavremenije proizvode na petodnevnom sajmu SAHA 2026 u Istanbul Expo Centru, koji će se završiti u subotu. Događaj organizuje najveći turski i evropski klaster odbrane, avijacije i svemirske industrije.

