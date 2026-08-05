Ukupno 259.970 prodatih električnih i hibridnih vozila činilo 51,7 posto tržišta, dok je prodaja benzinskih i dizelskih automobila pala

Električni i hibridni automobili dominirali prodajom u Turskoj od januara do jula Ukupno 259.970 prodatih električnih i hibridnih vozila činilo 51,7 posto tržišta, dok je prodaja benzinskih i dizelskih automobila pala

Električni i hibridni automobili činili su 51,7 posto tržišta putničkih vozila u Turskoj u periodu od januara do jula, uz ukupno 259.970 prodatih vozila, pokazuju podaci Udruženja distributera automobila i mobilnosti (ODMD).

Prodaja putničkih automobila u Turskoj u istom periodu pala je za 12,1 posto na 502.712 vozila u odnosu na isti period prošle godine, dok je prodaja lakih komercijalnih vozila smanjena za 5,1 posto, na 136.253 jedinice.

Od januara do jula prodato je 208.046 automobila na benzin, što predstavlja pad od 19,8 posto, dok je prodaja hibridnih vozila porasla za 3,5 posto, na 162.924 jedinice.

Prodaja dizelskih automobila pala je za 32 posto, na 30.790 vozila, dok je prodaja automobila na ukapljeni naftni plin (LPG) porasla za 4,1 posto, na 3.906 jedinica.

Prema podacima, u prvih sedam mjeseci godine prodato je 93.403 potpuno električna automobila.

Stručnjaci navode da je glavni razlog pada prodaje dizelskih automobila globalno postupno ukidanje njihove proizvodnje.

Prodaja električnih vozila, uključujući modele s produženim dometom, dostigla je 94.046 jedinica, što čini 18,7 posto tržišta putničkih automobila u Turskoj od januara do jula, u odnosu na 18,1 posto u istom periodu prošle godine.

Udio hibridnih vozila porastao je sa 28 na 33 posto u istom periodu, dok je udio automobila na benzin pao sa 45,3 na 41,4 posto, a dizelskih vozila sa 7,9 na 6,1 posto. Udio automobila na LPG porastao je sa 0,7 na 0,8 posto.

U julu je na tržištu putničkih automobila u Turskoj prodato 12.715 električnih vozila, što je pad od 27,1 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Električni automobili činili su 20,4 posto tržišta putničkih automobila u Turskoj prošlog mjeseca.

U julu je prodato i 20.120 hibridnih vozila, koja su činila 32,2 posto tržišta.