Dok se iranski pregovori odugovlače, Trump razgovarao s rukovodiocima naftnih kompanija

Američki predsjednik Donald Trump sastao se u utorak u Bijeloj kući s rukovodiocima naftnih i plinskih kompanija kako bi razgovarali o energetskim posljedicama iranskog rata, objavio je Axios, prenosi Anadolu.

Izvršni direktor Chevrona Mike Wirth bio je među prisutnima, navodi se u izvještaju. Šefica kabineta Bijele kuće Susie Wiles, ministar finansija Scott Bessent i izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner također su bili prisutni.

"Predsjednik se često sastaje s rukovodiocima energetskih kompanija kako bi dobio njihove povratne informacije o domaćim i međunarodnim energetskim tržištima", rekao je zvaničnik Bijele kuće za Axios.

Razgovarali su o domaćoj proizvodnji, napretku u Venecueli, naftnim fjučersima, prirodnom plinu i brodarstvu, prema izvještaju.

Trump se "priprema za političke posljedice visokih cijena benzina u SAD-u", navodi se u izvještaju, jer je prosječna cijena benzina u SAD-u u utorak porasla na 4,18 dolara (3,57 eura) po galonu, prema AAA, što je najskuplja cijena od početka rata.

Stalna neizvjesnost vrši pritisak na preduzeća, a ako povišene cijene potraju, mogle bi smanjiti potražnju za naftom u SAD-u i inostranstvu, navodi se u izvještaju.

Zatvaranje Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi otprilike četvrtina svjetske nafte morskim putem, podiglo je cijene na nivoe koji nisu viđeni godinama.

Istovremeno, smanjena ponuda iz regije povećava tržište za izvoz američke nafte i tečnog prirodnog gasa, dodaje se u izvještaju.

SAD i Izrael su pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv američkih saveznika u Zaljevu i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je proglašeno 8. aprila, nakon čega su uslijedili pregovori u Pakistanu 11. aprila, ali dogovor nije mogao biti postignut.

Trump je kasnije izjavio da je primirje produženo na zahtjev Pakistana, uz očekivanje prijedloga Teherana.

Navodno je Iran predložio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, dok je pitanja o svom nuklearnom programu ostavio za kasnije pregovore.