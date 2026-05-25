Cijene zlata rastu na globalnim tržištima zbog nade u mir Cijena zlata po unci porasla je za više od jedan posto usred mirovnih pregovora između SAD-a i Irana

Na spot tržištu, cijena zlata porasla je za 1,1 posto i dostigla 4.559,07 dolara (3.920 eura) po unci, pod uticajem pozitivnih signala i tenzija na Bliskom istoku, javlja Anadolu.

Američki fjučersi zlata također su porasli za 0,8 posto i dostigli 4.559,80 dolara (3.920 eura), a u skladu s rastom zlata, porasle su i cijene srebra, cijena srebra po unci porasla je za više od dva posto i dostigla 77 dolara (66 eura).

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su vlade Washingtona i Teherana opsežno pregovarale o memorandumu o razumijevanju za mirovni sporazum kojim bi se ponovo otvorio Hormuški moreuz za trgovinu.

Trumpove izjave, koje su povećale očekivanja nekog oblika sporazuma s Iranom, jačaju vjerovatnoću ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza.