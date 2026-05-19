Cijene nafte u padu nakon što je Trump odgodio vojni udar na Iran SAD produžile 30-dnevno izuzeće od sankcija za kupovinu ruske nafte usred sukoba s Iranom

Cijene nafte su zabilježile pad u utorak nakon što je predsjednik Donald Trump objavio da je odgodio vojni udar na Iran, a nakon direktnih apela lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, prenosi Anadolu.

Međunarodni referentni brend sirove nafte Brent trgovao se po cijeni od 110,60 dolara po barelu u 9:46 sati po lokalnom vremenu što je pad od oko 1,3 posto u odnosu na prethodno zatvaranje kada je iznosio 112,10 dolara.

Američki referentni brend West Texas Intermediate (WTI) oslabio je za oko 0,6% na 103,74 dolara po barelu, u poređenju sa 104,38 dolara na prethodnoj sesiji.

Cijene su pale nakon što je Trump izjavio da su mu lideri iz Zaljeva rekli kako se „sada vode ozbiljni pregovori“ i izrazili uvjerenje da se diplomatski sporazum još uvijek može postići.

Trump je kazao da je, iz „poštovanja“ prema liderima iz Zaljeva, naložio sekretaru odbrane Peteu Hegsethu, predsjedavajućem Zajedničkog štaba generalu Danielu Caineu i američkim vojnim komandantima da za sada obustave planiranu operaciju.

U međuvremenu, američki sekretar trezora Scott Bessent najavio je 30-dnevno produženje izuzeća od sankcija, što zemljama koje se suočavaju s nestašicom energije zbog sukoba s Iranom omogućava kupovinu ruske nafte.

Ova odluka će privremeno omogućiti da ruska sirova nafta i naftni derivati koji se trenutno nalaze u tankerima dospiju na tržište bez kršenja oštrih sankcija koje su SAD uvele ruskim energetskim firmama.

U objavi na američkoj društvenoj platformi X, Bessent je naveo: „Trezor SAD-a izdaje privremenu opštu licencu na 30 dana kako bi najugroženijim nacijama pružio mogućnost privremenog pristupa ruskoj nafti koja je trenutno blokirana na moru.“

„Ovo produženje će obezbijediti dodatnu fleksibilnost, a mi ćemo raditi s ovim nacijama kako bismo obezbijedili specifične licence prema potrebi. Ova opšta licenca pomoći će u stabilizaciji fizičkog tržišta sirove nafte i osigurati da nafta stigne do energetski najugroženijih zemalja“, dodao je on.

„To će također pomoći u preusmjeravanju postojećih zaliha prema zemljama kojima je najpotrebnija, smanjujući sposobnost Kine da gomila zalihe jeftine nafte“, kazao je.

Ovakav razvoj događaja ublažio je zabrinutost oko potencijalnih poremećaja u snabdijevanju na Bliskom istoku i podigao očekivanja da će dodatne količine sirove nafte ući na tržište.