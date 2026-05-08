Cijene nafte porasle zbog incidenata u Hormuškom moreuzu koji su obnovili zabrinutost za globalno snabdijevanje Navodni napadi u kojima su učestvovale američke i iranske snage u blizini Hormuškog moreuza pojačali zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju

Cijene nafte porasle su u petak nakon što su rastuće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana oko Hormuškog moreuza obnovile zabrinutost za sigurnost globalnog snabdijevanja energijom.

Međunarodna referentna nafta Brent trgovala se po cijeni od 100,72 dolara po barelu u 9.50 sati po lokalnom vremenu (8.50 po srednjeevropskom), što je rast od oko 0,65 posto u odnosu na prethodno zatvaranje.

Američka referentna nafta West Texas Intermediate (WTI) porasla je oko 0,47 posto na 95,19 dolara po barelu, u odnosu na 94,81 dolar u prethodnoj sesiji.

Izvještaji o navodnim sukobima i napadima u regionu, jednom od najvažnijih svjetskih koridora za transport energije, pojačali su zabrinutost tržišta zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju.

Iranske pomorske snage navodno su napale tri američka ratna broda u Hormuškom moreuzu, dok je američka vojska navodno izvela zračne udare na iransku luku Qeshm i Bandar Abbas.

Ebrahim Zolfaqari, glasnogovornik iranskog Centralnog štaba Khatam al-Anbiya, koji nadgleda ratne operacije, izjavio je da je američka vojska prekršila primirje napadom na iranski tanker za naftu.

Zolfaqari je također tvrdio da su američke snage gađale još jedan brod koji je ulazio u Hormuški moreuz kod obale Fujairaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

S druge strane, američka Centralna komanda tvrdi je da je Iran izveo "neizazvane" napade na američka mornarička sredstva koja su prolazila kroz Hormuški moreuz te da su američke snage odgovorile "u samoodbrani".

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da mornarički brodovi koje je Iran navodno gađao tokom plovidbe kroz Hormuški moreuz prema Omanski zalivu nisu oštećeni.

"Na tri razarača nije bilo štete, ali je velika šteta nanesena iranskim napadačima", rekao je Trump.

Obnovljene tenzije pojavile su se u trenutku kada se očekivalo da će se obje strane približiti mogućem sporazumu, što je ponovo izazvalo zabrinutost za sigurnost snabdijevanja i pružilo podršku rastu cijena nafte.