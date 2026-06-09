Cijene nafte pale više od pet posto nakon što su Izrael i Iran obustavili napade Brent pao ispod 90 dolara po barelu, dok je WTI skliznuo ispod 87 dolara

Cijene nafte naglo su pale u utorak nakon što su Izrael i Iran postigli dogovor o obustavi napada poslije novog talasa eskalacije sukoba, čime su ublažene neposredne bojazni od poremećaja u snabdijevanju na Bliskom istoku.

Međunarodna referentna nafta Brent pala je za pet posto na oko 90 dolara po barelu, što je njen najniži nivo od marta, dok je američka referentna nafta West Texas Intermediate (WTI) izgubila više od pet posto vrijednosti i pala na oko 86,4 dolara po barelu.

Pad cijena uslijedio je nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da će Izrael obustaviti napade, uz upozorenje da će odgovoriti na svaki novi napad iz Teherana. Iranski mediji prenijeli su sličan stav, signalizirajući privremeni prekid međusobnih napada.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ove sedmice da pregovori ulaze u završnu fazu i da bi jasniji ishod mogao biti poznat u narednim danima. Također je rekao da bi SAD mogle proglasiti "potpunu pobjedu" u sukobu u roku od dvije sedmice.

U međuvremenu, američki ministar energetike Chris Wright izjavio je u utorak da se brodski saobraćaj kroz Hormuški moreuz "značajno povećava".

Smanjenje geopolitičkog rizika umanjilo je ratnu premiju ugrađenu u cijene sirove nafte, iako se cijene i dalje kreću iznad nivoa prije početka sukoba zbog trajne neizvjesnosti u vezi sa regionalnom stabilnošću i sigurnošću pomorskog saobraćaja.

Pritisak na strani potražnje također je uticao na cijene. Uvoz sirove nafte u Kinu prošlog mjeseca pao je na oko 7,8 miliona barela dnevno, što je najniži nivo u više od osam godina i gotovo četiri miliona barela dnevno manje od prosjeka iz 2025. godine.

Slabija potražnja najvećeg svjetskog uvoznika sirove nafte, u kombinaciji s rekordnim američkim izvozom i puštanjem strateških rezervi, pomogla je da se ograniči uticaj sukoba na cijene.

Učesnici na tržištu nastavljaju pratiti hoće li primirje opstati, jer bi svaka nova eskalacija koja uključuje ključne regionalne proizvođače ili pomorske rute mogla brzo ponovo izazvati zabrinutost za snabdijevanje.

Prema aktuelnim tržišnim podacima, Brent se kretao oko 90,85 dolara po barelu, dok je WTI iznosio oko 87,59 dolara. Odvojeni podaci potvrđuju i pad kineskog uvoza sirove nafte na približno 7,8 miliona barela dnevno.