Diplomatski napredak između Washingtona i Teherana ublažio strahove od poremećaja u snabdijevanju, što je spustilo cijene Brenta i WTI-ja

Cijene nafte pale više od osam posto tokom sedmice zbog napretka diplomatije između Irana i SAD-a Diplomatski napredak između Washingtona i Teherana ublažio strahove od poremećaja u snabdijevanju, što je spustilo cijene Brenta i WTI-ja

Cijene nafte završile su sedmicu u oštrom padu, pri čemu su i Brent i američka sirova nafta West Texas Intermediate (WTI) zabilježili gubitke veće od osam posto, jer su smanjenje geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku, oporavak pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz i očekivanja većeg iranskog izvoza nafte izvršili pritisak na tržište.

Međunarodna referentna nafta Brent trgovala se po cijeni od 62,8 eura (73,47 dolara) po barelu u 14 sati po srednjeevropskom vremenu, što je pad od 8,2 posto u odnosu na prošli petak kada je iznosila 68,4 eura (80,05 dolara).

Američka referentna nafta WTI pala je 8,2 posto na sedmičnom nivou, na 60 eura (70,23 dolara) po barelu, u poređenju sa 65,3 eura (76,51 dolara) sedmicu ranije.

Sedmični pad prvenstveno je izazvan diplomatskim napretkom između SAD-a i Irana, koji je ublažio zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom na Bliskom istoku i ojačao očekivanja o dodatnim količinama sirove nafte na tržištu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi saopćio je da su ukinuta ograničenja na izvoz iranske nafte, da je okončana američka pomorska blokada te da je dio zamrznute iranske imovine oslobođen nakon pregovora između Washingtona i Teherana uz posredovanje Pakistana i Katara.

Pritisak na cijene dodatno je pojačan nakon što je Ministarstvo finansija SAD-a izdalo privremenu opću licencu na 60 dana kojom se do 21. augusta odobrava proizvodnja, isporuka i prodaja iranske nafte, što je povećalo očekivanja da će dodatne količine iranske nafte stići na globalna tržišta.



​​​​​​​Cijene nafte bile su pod dodatnim pritiskom zbog postepenog oporavka pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz nakon primirja između SAD-a i Irana i naknadnog diplomatskog sporazuma.

Prema podacima analitičke kompanije Kpler, promet komercijalnih tankera nastavio se normalizirati tokom cijele sedmice. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je oko 20 miliona barela sirove nafte prošlo kroz ovaj strateški plovni put tokom prethodna 24 sata, što ukazuje da su tokovi nafte uglavnom vraćeni u normalu.

Na raspoloženje na tržištu utjecala su i očekivanja da bi američke Federalne rezerve kasnije ove godine mogle započeti ublažavanje monetarne politike, što bi poboljšalo izglede za globalne finansijske uslove.

Ipak, pad cijena djelimično je ublažen nakon što je Rusija uvela privremena ograničenja prodaje goriva u nekoliko regija poslije ukrajinskih napada dronovima na rafinerijska postrojenja, što je izazvalo zabrinutost za snabdijevanje gorivom.

Geopolitički rizici ostali su u fokusu investitora i nakon što je teretni brod pogođen neidentificiranim projektilom kod obale Omana. Ipak, analitičari smatraju da je oporavak tankerskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz i dalje glavni faktor koji određuje kretanje cijena sirove nafte.

Analitičari očekuju da će razvoj situacije oko plovidbe kroz Hormuški moreuz i nastavak pregovora između SAD-a i Irana ostati ključni pokretači cijena nafte u narednim sedmicama.