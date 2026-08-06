Suprotstavljeni signali s Bliskog istoka drže investitore na oprezu dok pregovori o Hormuškom moreuzu napreduju, a sigurnosni rizici u Crvenom moru i Adenskom zaljevu i dalje traju

Cijene nafte neujednačene dok investitori procjenjuju pregovore o Hormuškom moreuzu i sigurnosne rizike u regiji Suprotstavljeni signali s Bliskog istoka drže investitore na oprezu dok pregovori o Hormuškom moreuzu napreduju, a sigurnosni rizici u Crvenom moru i Adenskom zaljevu i dalje traju

Cijene nafte u četvrtak su zabilježile neujednačeno kretanje dok su investitori procjenjivali diplomatske napore za obnovu pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz nasuprot i dalje prisutnim sigurnosnim rizicima u regiji.

Futuresi međunarodne referentne nafte Brent za isporuku u oktobru trgovali su se po cijeni od oko 68,52 eura (79,56 američkih dolara) po barelu u 10.03 sati po lokalnom vremenu, što je rast od 0,14 posto u odnosu na prethodno zatvaranje, kada je cijena iznosila oko 68,42 eura (79,45 američkih dolara).

Futuresi američke referentne nafte West Texas Intermediate (WTI) za isporuku u septembru trgovali su se po cijeni od oko 64,73 eura (75,16 američkih dolara) po barelu, što je pad od 0,08 posto u odnosu na 64,78 eura (75,22 američkih dolara) u prethodnoj trgovinskoj sesiji.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi izjavio je da su Iran i Oman postigli saglasnost o gotovo svim pitanjima koja se odnose na buduće uređenje Hormuškog moreuza te da su blizu finalizacije sporazuma, prenijela je iranska državna novinska agencija IRNA.

Međutim, Gharibabadi je naglasio da postignuti dogovor ne znači potpuno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

Sigurnosni rizici u regiji i dalje su u fokusu nakon što je jemenska grupa Huti saopćila da je raketirala dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, što ukazuje na kontinuirane prijetnje pomorskom saobraćaju.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da daje prednost postizanju sporazuma s Iranom umjesto vojne akcije, ali je upozorio da upotreba sile ostaje opcija ukoliko diplomatski napori ne uspiju. Trump je također rekao da je njegova administracija obustavila planove za veliki vojni napad nakon što su iranski zvaničnici zatražili pregovore.

Odvojeno, podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA) pokazali su da su komercijalne zalihe sirove nafte prošle sedmice neočekivano porasle za oko 2,5 miliona barela, uprkos očekivanjima analitičara da će biti smanjene za oko 1,5 miliona barela.