Cijene nafte nastavile oštar pad zbog nade u mir na Bliskom istoku i smanjenih strahova za Hormuški moreuz Terminski ugovori za Brent naftu pali gotovo pet posto na 96,5 dolara, dok je WTI pao na 90,5 dolara po barelu

Cijene nafte nastavile su padati u četvrtak nakon što su nade u postizanje mirovnog sporazuma na Bliskom istoku ublažile zabrinutost zbog poremećaja u snabdijevanju i povećale očekivanja o postepenom ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Međunarodni referentni terminski ugovori za Brent naftu pali su gotovo pet posto na 96,5 dolara po barelu zaključno s 14.55 sati. Američka referentna nafta West Texas Intermediate pala je 4,8 posto na 90,5 dolara.

Pad cijena uslijedio je nakon izvještaja da su Sjedinjene Američke Države putem pakistanskih posrednika poslale Iranu jednostrani memorandum o razumijevanju s ciljem formalnog okončanja rata i uspostavljanja okvira za postepeno obnavljanje prolaza kroz pomorski koridor.

Očekuje se da će Teheran odgovoriti u narednim danima nakon što je potvrdio da razmatra prijedlog, iako bi širi pregovori o iranskom nuklearnom programu trebali biti održani odvojeno u kasnijoj fazi.

Međutim, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nikakav sporazum još nije finaliziran, upozorivši da bi bilo "veliko nagađanje" očekivati da će Iran prihvatiti prijedlog. Dodao je i da bi SAD mogao obnoviti vojne napade ukoliko Teheran ne ispuni uslove.

Cijene nafte dodatno su bile pod pritiskom nakon što je Trump privremeno odustao od plana podrške komercijalnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

Trumpov iznenadni zaokret uslijedio je nakon odluke ključnog saveznika iz Zaljeva da suspenduje korištenje svojih baza i zračnog prostora američkoj vojsci za tu operaciju, objavio je NBC News u srijedu, pozivajući se na izvore.

Ovaj razvoj događaja dodatno je ojačao očekivanja da bi Washington mogao preći s vojnih mjera na diplomatski pristup, čime su smanjeni strahovi od šireg poremećaja u jednom od najvažnijih svjetskih energetskih koridora.

Hormuški moreuz predstavlja ključnu tačku za globalne isporuke nafte i ukapljenog prirodnog gasa, a sedmice sukoba u regiji ranije su snažno podigle cijene sirove nafte zbog zabrinutosti oko nestašica u snabdijevanju.