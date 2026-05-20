Cijene energije nastavljaju padati kako tenzije na Bliskom istoku popuštaju Terminski ugovori za naftu Brent pali za 2,8 posto, WTI za 2,7 posto, a gas TTF za 1,7 posto od 10:50 sati po GMT-u

Cijene energije nastavile su padati u srijedu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će se rat s Iranom završiti „vrlo brzo“, javlja Anadolu.

Terminskim ugovorima za naftu Brent danas se trgovalo po cijeni od 108 dolara po barelu od 10:50 sati, što je pad od oko 2,8 posto, dok su cijene nafte West Texas Intermediate (WTI) pale za 2,7 posto, na 101,3 dolara po barelu.

Referentni holandski terminski ugovori TTF, glavni ugovor za prirodni gas u Evropi, potonuli su za 1,7 posto na ispod 51 euro (59 dolara) po megavat-satu.

Cijene lož-ulja pale su za 3,2 posto, na četiri dolara.

Trump je izjavio da se pregovori s Iranom nastavljaju i da će uskoro postati jasno da li dvije strane mogu postići sporazum.

„Završit ćemo taj rat vrlo brzo. Oni silno žele postići dogovor. Umorni su od ovoga“, rekao je Trump u Bijeloj kući.