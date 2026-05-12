Cijena nafte raste nakon što je Trump doveo u pitanje primirje s Iranom Brent raste 1,2 posto dok geopolitička neizvjesnost nadmašuje očekivanja o deeskalaciji u regionu

Cijena sirove nafte Brent je porasla u utorak, prešavši 105 dolara po barelu nakon što je američki predsjednik Donald Trump doveo u pitanje održivost primirja s Iranom, ponovo izazvavši zabrinutost zbog tenzija na Bliskom istoku.

Međunarodna referentna cijena Brent nafte trgovala se na 105,42 dolara po barelu u 9.28 po lokalnom vremenu, što je oko 1,2 posto više u odnosu na prethodno zatvaranje od 104,21 dolara.

Američki WTI (West Texas Intermediate) porastao je oko 1,4 posto na 99,47 dolara po barelu, u odnosu na 98,07 dolara u prethodnoj sesiji.

Cijene su porasle nakon što je Trump u ponedjeljak rekao da je primirje s Iranom na "masivnoj aparaturi za održavanje života", nazivajući odgovor Teherana na posljednji prijedlog Washingtona "komadom smeća".

Govoreći u Ovalnom uredu, Trump je rekao da je primirje u "nevjerovatno slabom" stanju.



"Rekao bih da je sada najslabije, nakon što sam pročitao taj komad smeća", rekao je, misleći na odgovor koji je Iran poslao pakistanskim posrednicima u nedjelju.

Izjave su pojačale zabrinutost da bi geopolitičke tenzije mogle potrajati na Bliskom istoku, regiji koja posjeduje većinu svjetskih rezervi nafte, što je podržalo rast cijena.

Trump je također kritikovao iransku stranu zbog četverodnevnog kašnjenja u dostavljanju, kako je rekao, vrlo jednostavnog odgovora. Naveo je da je prvobitni prijedlog uključivao široke garancije o nuklearnim aktivnostima, ali da ih je Teheran kasnije povukao.

U međuvremenu, Trump je postao frustriran načinom na koji Iran vodi pregovore i, prema izvještaju objavljenom u ponedjeljak, ozbiljnije razmatra nastavak vojnih akcija koje su obustavljene od aprila.

Prema CNN-u, Trump je frustriran i zatvaranjem Hormuškog moreuza, kao i, kako smatra, podjelama unutar iranskog vrha.

CNN je također izvijestio da je Trump u ponedjeljak sastao svoj tim za nacionalnu sigurnost kako bi razmotrio opcije, te da je odluka o mogućem nastavku vojnih operacija malo vjerovatna prije nego što u utorak otputuje u Kinu.