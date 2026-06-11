Banka navodi da pomno prati utjecaj geopolitičkih dešavanja na inflacijske izglede kroz troškove, ekonomsku aktivnost i očekivanja

Centralna banka Turske zadržala referentnu kamatnu stopu na 37 posto treći uzastopni sastanak Banka navodi da pomno prati utjecaj geopolitičkih dešavanja na inflacijske izglede kroz troškove, ekonomsku aktivnost i očekivanja

Centralna banka Turske u četvrtak je zadržala referentnu kamatnu stopu na 37 posto na trećem uzastopnom sastanku Odbora za monetarnu politiku, istovremeno ponavljajući da ostaje oprezna prema rizicima koji bi mogli dovesti do rasta inflacije.

Odluka je bila u skladu s rezultatima ankete Anadolu, dok je Banka posljednji put smanjila referentnu kamatnu stopu u januaru, kada je stopa na jednosedmične repo aukcije snižena sa 38 na 37 posto.

Banka je također zadržala nepromijenjenim kamatnu stopu za prekonoćno kreditiranje Centralne banke na 40 posto i prekonoćnu kamatnu stopu za pozajmljivanje na 35,5 posto.

Navodi se da je osnovni trend inflacije, koji je u aprilu porastao djelimično zbog viših cijena energije nakon rasta tokom prvih mjeseci godine, blago usporio u maju.

“Usred geopolitičkih dešavanja i neizvjesnosti koje ona izazivaju, cijene energije ostaju nestabilne i na povišenom nivou“, saopštila je banka.

Banka je istakla da podaci za prvi kvartal ukazuju na usporavanje ekonomske aktivnosti, dok vodeći pokazatelji sugerišu da domaća potražnja i dalje pokazuje slabosti.

“Utjecaj geopolitičkih dešavanja na inflacijske izglede kroz kanal troškova, ekonomsku aktivnost i očekivanja pažljivo se prati“, dodaje se u saopštenju.

Odbor je naveo da će restriktivna monetarna politika ostati na snazi sve dok se ne postigne stabilnost cijena, dodajući da će takav pristup ojačati proces dezinflacije kroz kanale potražnje, deviznog kursa i očekivanja.

Također je saopšteno da će referentna kamatna stopa biti određivana uzimajući u obzir ostvarenu i očekivanu inflaciju, kao i njen osnovni trend, na način koji će osigurati potrebnu restriktivnost u skladu s planiranom putanjom dezinflacije i međuciljevima.

Odbor je ponovio da će odluke o monetarnoj politici biti donošenje oprezno, od sastanka do sastanka, s fokusom na inflacijske izglede.

“U slučaju značajnog i trajnog pogoršanja inflacijskih izgleda, monetarna politika će biti dodatno pooštrena“, navodi se.

Banka je dodala da će uslovi likvidnosti i dalje biti pažljivo praćeni te da će alati za upravljanje likvidnošću biti efikasno korišteni.

Odbor je istakao da će donositi odluke kojima će se stvoriti monetarni i finansijski uslovi potrebni za ostvarenje srednjoročnog cilja inflacije od pet posto.

U maju je godišnja stopa inflacije u Turskoj porasla na 32,61 posto, u odnosu na 32,37 posto u aprilu. Mjesečni indeks potrošačkih cijena također je u maju porastao za 1,71 posto.