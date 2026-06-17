Mjesečna inflacija porasla za 0,3%, što ukazuje na nastavak pritiska na cijene uprkos različitim trendovima u EU

Bugarska bilježi najvišu inflaciju u eurozoni od 6,3%, pokazuju podaci Mjesečna inflacija porasla za 0,3%, što ukazuje na nastavak pritiska na cijene uprkos različitim trendovima u EU

Bugarska je u maju zabilježila najvišu stopu inflacije u eurozoni, pri čemu je godišnji rast potrošačkih cijena dostigao 6,3 posto, pokazuju revidirani podaci Eurostat-a zasnovani na Harmonizovanom indeksu potrošačkih cijena (HICP), objavio je u srijedu Novinite.

Ova stopa je najviša od septembra 2023. godine i svrstava Bugarsku među zemlje EU s najbržim rastom cijena, odmah iza Rumunija, koja je zabilježila inflaciju od 9,7%. Litvanija slijedi sa 5,1%.

Podaci Eurostata pokazuju da je Bugarska ostala članica eurozone s najvišom godišnjom inflacijom, uprkos različitim kretanjima cijena unutar bloka.

Na mjesečnom nivou, potrošačke cijene u Bugarskoj porasle su za 0,3 posto u maju, nastavljajući uzlazni trend iz aprila, kada je godišnja inflacija iznosila šest posto.

Podaci Nacionalnog statističkog instituta u velikoj mjeri su usklađeni s nalazima Eurostata, pokazujući godišnju inflaciju od 6,9 posto u maju prema domaćem indeksu potrošačkih cijena, dok su cijene ostale nepromijenjene u odnosu na prethodni mjesec.

Na nivou eurozone, godišnja inflacija porasla je na 3,2 posto u maju sa tri posto u aprilu, dok je stopa u cijeloj Evropska unija blago porasla na 3,3 posto, saopćio je Eurostat.

Trendovi inflacije razlikovali su se među državama članicama, pri čemu je rast cijena usporio u 11 zemalja, a ubrzao u 16.

Eurostat navodi da su usluge i dalje najveći doprinos inflaciji, zatim energija, hrana, alkohol i duhan, te neenergetska industrijska roba.