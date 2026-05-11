Cijene nafte nastavile rast usred zastoja u diplomatiji, dok trgovci uračunavaju dugotrajne geopolitičke tenzije i moguće poremećaje na ključnim energetskim rutama Bliskog istoka

Brent premašio 105 dolara zbog izostanka dogovora Irana i SAD-a koji održava rizike za snabdijevanje Cijene nafte nastavile rast usred zastoja u diplomatiji, dok trgovci uračunavaju dugotrajne geopolitičke tenzije i moguće poremećaje na ključnim energetskim rutama Bliskog istoka

Cijena sirove nafte Brent premašila je u ponedjeljak 105 dolara po barelu jer izostanak napretka u pregovorima između Irana i SAD-a održava zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju.

Međunarodna referentna nafta Brent trgovala se po cijeni od 105,55 dolara po barelu u 9.26 sati po lokalnom vremenu, što je rast od oko 4,2 posto u odnosu na prethodno zatvaranje od 101,29 dolara.

Američka referentna nafta West Texas Intermediate (WTI) porasla je za oko 4,9 posto na 100,06 dolara po barelu, u poređenju s 95,42 dolara u prethodnoj sesiji.

Rast cijena podstaknut je kontinuiranim sukobom na Bliskom istoku, koji je povećao strahovanja od dugotrajnih poremećaja u globalnom snabdijevanju naftom. Dugotrajne tenzije oko Hormuškog moreuza, ključne tačke za transport energenata, dodatno su pojačale zabrinutost zbog mogućih prekida isporuka.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da rat s Iranom "nije završen" jer Teheran i dalje posjeduje obogaćeni uranij koji mora biti uklonjen.

"Mislim da je postignuto mnogo. Ali nije gotovo jer još postoji nuklearni materijal, obogaćeni uranij, koji mora biti iznesen iz Irana", rekao je Netanyahu za CBS News u intervjuu s glavnim dopisnikom iz Washingtona Majorom Garrettom, emitovanom u nedjelju. Njegove izjave dodatno su učvrstile očekivanja da se regionalne tenzije neće uskoro smiriti.

Odvojeno, američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je odbacio odgovor Irana na najnoviji američki prijedlog za okončanje rata.

"Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih 'predstavnika'. Ne sviđa mi se, potpuno je neprihvatljiv", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Objava je uslijedila nekoliko sati nakon što su iranski državni mediji izvijestili da je Teheran poslao odgovor na najnoviji američki prijedlog putem pakistanskih posrednika.

U međuvremenu, iranska državna televizija Press TV rano u ponedjeljak izvijestila je da najnoviji iranski kontraprijedlog američkom mirovnom planu uključuje zahtjev za kompenzacijom od SAD-a i naglašava suverenitet Teherana nad Hormuškim moreuzom.

U izvještaju se navodi i zahtjev za ukidanje sankcija te oslobađanje iranske imovine zamrznute u inostranstvu. Teheran je odbacio američki plan jer bi zahtijevao prihvatanje Trumpovih "pretjeranih zahtjeva", navodi se u izvještaju.

Ovi događaji dodatno su učvrstili percepciju tržišta da izgledi za prekid vatre slabe, dok rizici od poremećaja energetskih tokova ostaju visoki. Analitičari navode da su visoke zalihe, puštanje strateških rezervi i slaba potražnja nedavno ograničavali rast cijena, ali da izostanak jasnog sporazuma između SAD-a i Irana i dalje održava rizike od daljeg rasta cijena.