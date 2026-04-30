Cijene nafte porasle osam posto nakon što je američki predsjednik rekao da će blokada ostati dok Teheran ne pristane na nuklearni sporazum

Brent nafta premašila 120 dolara po barelu dok Trump zadržava blokadu Irana Cijene nafte porasle osam posto nakon što je američki predsjednik rekao da će blokada ostati dok Teheran ne pristane na nuklearni sporazum

Terminski ugovori za Brent naftu porasli su u srijedu za osam posto na 120 dolara po barelu, dostigavši najviši nivo od juna 2022. godine, dok su tržišta uračunala slabe izglede za brzo rješenje sukoba s Iranom ili ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

Rast je uslijedio nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao da će Washington zadržati pomorsku blokadu Irana dok Teheran ne pristane na nuklearni sporazum, čime su pojačani strahovi od dugotrajnih poremećaja u energetskim tokovima kroz jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte.

Ranije tokom dana, Trump je za portal "Axios" rekao da je odbio prijedlog Teherana o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, odlučivši da zadrži blokadu kao sredstvo pritiska u vezi s iranskim nuklearnim programom.

"Blokada je donekle efikasnija od bombardovanja. Oni su ugušeni", rekao je Trump za "Axios", dodajući da će pritisak "biti još veći" za Iran.

On je naveo da Teheran traži sporazum kako bi se ukinula američka blokada strateški važnog plovnog puta, te je ustvrdio da je nemogućnost izvoza nafte dovela iransku infrastrukturu "blizu eksplozije".

Odvojeno, Trump je rekao da Washington zna gdje je Iran premjestio novu vojnu opremu tokom aktuelnog primirja i upozorio da bi bila uništena vrlo brzo ako neprijateljstva budu nastavljena.

"Možda su tokom primirja unijeli nešto lakše opreme, i mi tačno znamo gdje se nalazi, tako da će biti uništena u prvih 15 minuta", rekao je.

Iako je Trump opisao blokadu kao efikasan alat pritiska, "Axios" je izvijestio da je Centralna komanda SAD-a razvila planove za kratak i snažan val zračnih udara kako bi se prekinuo diplomatski zastoj ukoliko Iran ne popusti. Prema izvještaju, Trump još nije odobrio vojnu akciju.

Naftna tržišta dodatno je uzdrmala iznenadna odluka Ujedinjenih Arapskih Emirata da napuste OPEC i OPEC+, što je povećalo neizvjesnost u koordinaciji proizvođača u vrijeme izrazite volatilnosti.

U međuvremenu, podaci iz Sjedinjenih Američkih Država pokazali su značajan pad zaliha sirove nafte i goriva, dok je izvoz sirove nafte porastao na rekordnih više od šest miliona barela dnevno, što ukazuje na sve zategnutije globalne uvjete snabdijevanja.