Belgijska kraljica: Osnaživanje žena na poslu jača ekonomiju i otpornost Ciljano ulaganje u žene i djevojčice gradi tržište rada koje je ne samo pravednije, već i bolje opremljeno za budućnost, kaže belgijska kraljica Mathilde

Kraljica Mathilde iz Belgije izjavila je u ponedjeljak da je priznato i naučno dokazano da osnaživanje žena u njihovim profesionalnim karijerama jača ekonomiju, otpornost i kapacitet za inovacije.

Govoreći na panelu „Poslovni svijet i preduzetništvo kao pokretači osnaživanja žena“ u Istanbulu, u okviru svoje zvanične posjete Turskoj, kraljica je rekla: „Kada su žene u potpunosti uključene u ekonomiju na svim nivoima, cijelo društvo ima koristi.“

Dodala je da je zato važno uporediti mjere koje poduzimaju poslovna zajednica, civilno društvo i javne institucije u dvije zemlje kako bi se unaprijedio položaj žena u ekonomiji.

Istakla je da je ravnopravno i smisleno učešće žena u ekonomskom i političkom odlučivanju preduslov za inkluzivan ekonomski rast, inovacije i društvenu otpornost.

„Iskustvo Belgije pokazuje da se jednakost ne postiže slučajno, već kroz promišljene i strukturne odluke“, kazala je.

Napredak zahtijeva konkretne mjere, uključujući zakonodavne, za unapređenje rodne ravnoteže, inicijative za transparentnost plata i socijalni dijalog, kao i kontinuirana ulaganja u dostupnu i kvalitetnu brigu o djeci.

Kraljica je naglasila da, iako su jednaki pristup obrazovanju, mentorstvu i profesionalnim mrežama ključni za osnaživanje žena i djevojaka, to nije dovoljno, te mora biti praćeno uklanjanjem prepreka poput diskriminacije i stereotipa.

Također je istakla: „Osnaživanje žena na radnom mjestu neodvojivo je od sigurnog, dostojanstvenog i respektabilnog radnog okruženja.“

Nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu, uključujući rodno zasnovano nasilje, narušavaju ne samo individualna prava već i povjerenje, talente i liderski potencijal unutar organizacija.

Belgija primjenjuje integrisani pristup koji kombinuje prevenciju, zaštitu i odgovornost kroz sveobuhvatan pravni i politički okvir, naglasila je.

Dodala je da zakonodavstvo predviđa mjere poput obaveza poslodavaca u prevenciji, povjerljivih savjetodavnih mehanizama, formalnih procedura za podnošenje žalbi uz zaštitu od odmazde, neformalnih načina rješavanja sporova te pristup inspekcijama rada i sudovima.

Naglasila je da tržište rada prolazi kroz duboke promjene: digitalizacija, umjetna inteligencija, rad na daljinu i zelena tranzicija mijenjaju način rada, donoseći nove mogućnosti, ali i nove rizike.

„Ove promjene nisu rodno neutralne. Bez namjernih i inkluzivnih politika, postoji rizik od produbljivanja postojećih nejednakosti“, upozorila je.

Dodala je da su inkluzivni pristupi fleksibilnom i hibridnom radu, kao i kontinuirana pažnja prema zastupljenosti i napredovanju u karijeri, ključni kako bi se spriječio gubitak talenata.

„Ulaganjem u žene i djevojke danas gradimo tržište rada koje je ne samo pravednije, već i spremnije za budućnost“, poručila je.

Kraljica je također naglasila da osnaživanje žena u svijetu rada zahtijeva viziju, liderstvo i kontinuiranu posvećenost.

- Politike Turske za osnaživanje žena

Ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas izjavila je da je zastupljenost žena u poslovnom životu direktno povezana s razvojem, kvalitetom proizvodnje i nivoom društvenog blagostanja.

„Poduzetnice su u središtu ove transformacije, jer kada žene pokrenu biznis, one ne stvaraju samo ekonomsku vrijednost, već i nova radna mjesta i jačaju lokalni razvoj“, rekla je.

Dodala je da Turska zbog toga učešće žena u ekonomiji smatra strateškim razvojnim pitanjem.

„U protekle 24 godine poduzeli smo značajne korake kako bismo ojačali položaj žena u društvenom i ekonomskom životu“, kazala je.

Ministrica je istakla da su, pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, provedene politike koje podržavaju napredak žena u svim oblastima.

„Kroz strategiju osnaživanja žena i akcioni plan uspostavili smo snažan politički okvir za iskazivanje potencijala žena u svim segmentima života“, naglasila je.

Dodala je da Turska provodi projekte koji podstiču veće učešće žena u zapošljavanju, poduzetništvu, digitalnoj ekonomiji i inovativnim sektorima.

Također je istakla da Turska nastavlja razvijati međunarodnu saradnju u oblasti osnaživanja žena te pridaje veliki značaj razmjeni znanja i iskustava.

„Vjerujem da će snažni odnosi između Turske i Belgije biti dodatno ojačani kroz nova partnerstva u oblasti ženskog poduzetništva i inkluzivnog razvoja“, zaključila je.

Posjete belgijskih ekonomskih misija Turskoj otvaraju vrata novim kontaktima između dvije zemlje u oblastima trgovine, investicija, tehnologije i inovacija, dodala je.