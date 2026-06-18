Odbor za monetarnu politiku glasao sa sedam prema dva za zadržavanje referentne kamatne stope na 3,75 posto, dok su dva člana podržala povećanje od 25 baznih poena

Banka Engleske zadržala kamatne stope zbog primirja između SAD-a i Irana koje je ublažilo strahove od naftnog šoka Odbor za monetarnu politiku glasao sa sedam prema dva za zadržavanje referentne kamatne stope na 3,75 posto, dok su dva člana podržala povećanje od 25 baznih poena

Banka Engleske zadržala je u četvrtak svoju ključnu kamatnu stopu na 3,75 posto, jer je pad cijena nafte nakon nedavnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ublažio dio inflatornih zabrinutosti, iako su kreatori politike upozorili da izgledi i dalje ostaju neizvjesni.

Odbor za monetarnu politiku banke glasao je većinom od sedam prema dva za zadržavanje kamatne stope na sastanku završenom 17. juna, navodi se u sažetku monetarne politike.

Dva člana, glavni ekonomista Huw Pill i vanjska članica Megan Greene, glasali su za povećanje stope za 25 baznih poena na četiri posto, pozivajući se na zabrinutost zbog trajnih inflatornih pritisaka.

Centralna banka je saopćila da su globalne cijene energenata pale od prethodnog sastanka kao odgovor na dešavanja na Bliskom istoku, ali da su i dalje iznad nivoa prije sukoba te ostaju nestabilne.

"Cijene nafte su posljednjih dana pale i to ohrabruje", izjavio je guverner Andrew Bailey u pisanim komentarima uz odluku. U dijelu koji odražava njegove lične stavove dodao je: "Situacija ostaje nepredvidiva i jasno postoji rizik da cijene energenata ostanu povišene tokom dužeg perioda."

Primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pomoglo je da se ublaže najpesimističniji inflatorni scenariji investitora, pri čemu su cijene nafte ove sedmice pale ispod 80 dolara po barelu prvi put nakon otprilike tri mjeseca, nakon što su prethodno dostigle 108 dolara.

Banka Engleske smanjila je procjenu vrhunca inflacije na 3,25 posto u četvrtom kvartalu ove godine, u odnosu na projekciju od 3,6 posto iz aprila.

Godišnja inflacija potrošačkih cijena u Ujedinjenom Kraljevstvu pala je na 2,8 posto od prethodnog sastanka, iako je banka navela da se očekuje njen rast kasnije tokom godine jer se više cijene energenata i dalje prenose na ekonomiju.

Odbor je upozorio da što duže cijene energenata ostanu povišene, veći je rizik od sekundarnih efekata na formiranje cijena i plata.

Međutim, također je istaknuto da tržište rada nastavlja slabiti, dok znakovi usporavanja ekonomije mogu pomoći u ograničavanju inflatornih pritisaka.

Zvanični podaci objavljeni ranije u četvrtak pokazali su da su od početka rata s Iranom u februaru izgubljena 64.000 radna mjesta, dok je rast redovnih plata u privatnom sektoru usporio na najniži nivo u posljednjih pet godina.

Većina članova Odbora za monetarnu politiku ocijenila je da su strožiji finansijski uslovi od početka sukoba na Bliskom istoku pružili određenu zaštitu od inflatornih rizika, što je omogućilo banci da zadrži kamatne stope nepromijenjenim.

Odluka je donesena dan nakon što su i američke Federalne rezerve zadržale kamatne stope nepromijenjenim, dok je Evropska centralna banka ranije ovog mjeseca povećala svoju referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na 2,25 posto.

Odbor je saopćio da će nastaviti pažljivo pratiti situaciju na Bliskom istoku i način na koji se njene posljedice prenose na ekonomiju.