Međunarodni sajam u glavnom gradu BiH povezuje izlagače iz Turske, Egipta, Njemačke, Kine i Španije s ciljem jačanja trgovinske i ekonomske saradnje na Balkanu

Balkan Expo 2026 u Sarajevu okupio više od 100 kompanija iz sektora prehrane i poljoprivrede Međunarodni sajam u glavnom gradu BiH povezuje izlagače iz Turske, Egipta, Njemačke, Kine i Španije s ciljem jačanja trgovinske i ekonomske saradnje na Balkanu

Sarajevo je postalo regionalni centar prehrambene i poljoprivredne industrije otvaranjem "Balkan Expo 2026", sajma koji je okupio više od 100 kompanija iz Turske, Egipta, Njemačke, Kine i Španije s ciljem jačanja trgovinskih veza i otvaranja novih poslovnih partnerstava na Balkanu, javlja Anadolu.

Sajam, koji se održava u kongresnom centru u Sarajevu i traje do 6. juna, okupio je predstavnike kompanije iz sektora hrane, pića, poljoprivrednih tehnologija, prerade i pakovanja pod jednim krovom.

U organizaciji Go Fair D.o.o i uz tursko nacionalno učešće koje organizuje So Fuar AS, sajam predstavlja izlagače iz Turske, kao i Egipta, Njemačke, Kine i Španije.

Sa više od 100 kompanija učesnica, događaj nudi širok asortiman proizvoda za tržište Balkana, uključujući prehrambene artikle, pića, poljoprivrednu tehnologiju, industrijsku kuhinjsku opremu i rješenja za pakovanje.

Organizatori očekuju da će sajam posjetiti posjetioci i predstavnici sektora iz balkanskih zemalja, Evrope, Bliskog istoka i Turske.

Sercan Calto, jedan od koordinatora sajma "Balkan Expo 2026", rekao je dopisniku AA da su bilateralni odnosi između Bosne i Hercegovine i Turske oduvijek bili na visokom nivou.

Rekao je da provode studije o prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini, dodajući: "Kada posjećujemo tržnice, primjećujemo da su nam ukusi gotovo identični. Nakon ovog sajma predviđam da će se proizvodi proizvedeni u Turskoj mnogo češće nalaziti na policama u Bosni i Hercegovini i okolnih balkanskih zemalja."

Calto je dodao da je glavni cilj sajma podizanje ekonomskih odnosa između Turske i Bosne i Hercegovine na najviši nivo.

Sajam ima za cilj uspostavljanje nove saradnje kroz sektorske sastanke između kompanija učesnica i lokalnih firmi.

Svečanosti otvaranja prisustvovali su bosanskohercegovački zvaničnici, predstavnici turskih institucija i organizacija, te brojni drugi gosti.