Ministar saobraćaja je kazao da je aerodrom 9. augusta uslužio 289.732 putnika, jačajući poziciju Istanbula kao globalnog aviočvorišta

Aerodrom Istanbul oborio rekord svih vremena u dnevnom broju putnika u Turskoj i Evropi Ministar saobraćaja je kazao da je aerodrom 9. augusta uslužio 289.732 putnika, jačajući poziciju Istanbula kao globalnog aviočvorišta

Aerodrom Istanbul oborio je rekord svih vremena u dnevnom broju putnika u Turskoj i Evropi u subotu, izjavio je ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu, javlja Anadolu.

U objavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, u četvrtak, Uraloglu je rekao da je aerodrom 9. augusta uslužio 289.732 putnika.

"Naš aerodrom Istanbul uslužio je 289.732 putnika 9. augusta, još jednom bilježeći najveći dnevni broj putnika svih vremena u Turskoj i Evropi", rekao je.

"Jačamo poziciju Istanbula kao globalnog avio-čvorišta snažnom transportnom infrastrukturom koju smo izgradili", dodao je.