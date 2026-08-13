Aerodrom Istanbul oborio rekord svih vremena u dnevnom broju putnika u Turskoj i Evropi

Mücahithan Avcıoğlu
13. august 2026.•Ažuriranje: 13. august 2026.
Aerodrom Istanbul oborio je rekord svih vremena u dnevnom broju putnika u Turskoj i Evropi u subotu, izjavio je ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu, javlja Anadolu.
U objavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, u četvrtak, Uraloglu je rekao da je aerodrom 9. augusta uslužio 289.732 putnika.
"Naš aerodrom Istanbul uslužio je 289.732 putnika 9. augusta, još jednom bilježeći najveći dnevni broj putnika svih vremena u Turskoj i Evropi", rekao je.
"Jačamo poziciju Istanbula kao globalnog avio-čvorišta snažnom transportnom infrastrukturom koju smo izgradili", dodao je.