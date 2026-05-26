Šef britanskog BP-a smijenjen zbog ozbiljnih zabrinutosti u vezi s upravljanjem i ponašanjem Upravni odbor je bio iznenađen i razočaran saznanjima o propustima u nadzoru i neprihvatljivom ponašanju te je poduzeo odlučne mjere, rekla viša nezavisna direktorica

Britanski naftni gigant BP saopćio je u utorak da je jednoglasno smijenio Alberta Manifolda s pozicije predsjednika i direktora zbog ozbiljnih zabrinutosti u vezi sa standardima upravljanja, nadzorom i ponašanjem.

U saopćenju BP navodi da je odluka o smjeni Manifolda s funkcija predsjednika i direktora donesena jednoglasno i da stupa na snagu odmah.

Manifold se pridružio BP-u u septembru 2025. godine kao neizvršni direktor, a mjesec kasnije imenovan je za predsjednika kompanije.

“Odluka slijedi nakon ozbiljnih zabrinutosti koje su iznesene pred Upravni odbor u vezi s važnim standardima upravljanja, nadzorom i ponašanjem”, dodaje se u saopćenju.

Amanda Blanc, viša nezavisna direktorica BP-a, izjavila je da je odlazeći predsjednik doprinio jačem fokusu i ubrzanju transformacije kompanije.

“Međutim, Upravni odbor bio je iznenađen i razočaran saznanjima o propustima u nadzoru i pitanjima ponašanja koja smatra neprihvatljivim te je poduzeo odlučne mjere”, dodala je.

BP je saopćio da je Upravni odbor odmah imenovao Iana Tylera za privremenog predsjednika kompanije.

“Upravni odbor i rukovodeći tim imaju snažno uvjerenje u strateški pravac koji smo postavili, a kompanija ubrzano radi na njegovoj realizaciji”, naveo je Tyler u saopćenju.