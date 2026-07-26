Pet državljana BiH poginulo tokom uspona na najviši vrh Rusije i Evrope, dvojica članova ekspedicije preživjela nesreću

Zvaničnici BiH uputili saučešće porodicama stradalih planinara na Elbrusu, najavljen Dan žalosti u FBiH Pet državljana BiH poginulo tokom uspona na najviši vrh Rusije i Evrope, dvojica članova ekspedicije preživjela nesreću

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH Željko Komšić i premijer bh. entiteta Federacije BiH Nermin Nikšić uputili su izraze saučešća porodicama pet državljana BiH koji su poginuli u tragediji na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Bećirović je izrazio duboku tugu zbog stradanja bh. državljana, poručivši da u ovim teškim trenucima riječi teško mogu ublažiti bol porodica nastradalih.

"S neizmjernom tugom primio sam vijest o tragediji na planini Elbrus i stradanju naših državljana. Porodicama nastradalih upućujem izraze iskrenog saučešća i najdubljeg saosjećanja. Bosna i Hercegovina stoji uz porodice žrtava, dijeleći tugu i bol zbog izgubljenih života", naveo je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić također je uputio telegram saučešća porodicama, prijateljima i svim osobama koje su poznavale stradale planinare.

"S velikom tugom primio sam vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj su živote izgubili državljani Bosne i Hercegovine. Porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji su ih poznavali upućujem izraze iskrenog saučešća", poručio je Komšić.

On je poželio uspješan oporavak dvojici preživjelih članova ekspedicije i njihov siguran povratak kući.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić kazao je da je razgovarao s predsjednikom Gorske službe spašavanja Zenica Dinom Ahmetovićem, koji mu je potvrdio da su među stradalima članovi ove organizacije iz Zenice.

"Teško je pronaći riječi koje mogu opisati bol porodica, prijatelja i svih koji su ih poznavali. Ovo nije tragedija samo za Zenicu i planinarsku zajednicu, već za cijelu BiH", naveo je Nikšić.

On je u ime Vlade Federacije BiH i u svoje lično ime porodicama stradalih uputio iskreno saučešće, a preživjelim planinarima poželio oporavak.

Nikšić je najavio da će Vlada FBiH pružiti pomoć u organizaciji transporta tijela stradalih iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu, kao i povratka preživjelih članova ekspedicije.

"U ovakvim trenucima naša je obaveza biti uz porodice stradalih i pružiti konkretnu pomoć", kazao je Nikšić.

Dodao je da će Vlada Federacije BiH donijeti odluku o proglašenju Dana žalosti u Federaciji BiH, kako bi na dostojanstven način odala počast stradalim građanima.

Prema ranijim informacijama iz ruskih medija, pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus, dok su dvojica članova ekspedicije preživjela nesreću.

Prema navodima, jedan od preživjelih uspio je samostalno sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su hospitalizirana i pod nadzorom ljekara.

Istražna uprava Istražnog komiteta Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju pokrenula je istragu o okolnostima nesreće.

Prema dostupnim informacijama, grupa od sedam alpinista krenula je 25. jula u osvajanje Elbrusa. Jedan od preživjelih prijavio je da je dvojici članova ekspedicije pozlilo na visini od oko 5.100 metara.

Uzrok nesreće zasad nije zvanično saopćen.

Planina Elbrus, visoka 5.642 metra, najviši je vrh Rusije i Evrope, a poznata je po izuzetno zahtjevnim i nepredvidivim vremenskim uslovima.