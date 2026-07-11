Srebrenica nije bila samo ratna tragedija niti je bila samo zločin etničkog čišćenja. Bio je to genocid – planski čin masovnog ubistva usmjeren protiv Bošnjaka muslimana, koji su bili meta isključivo zbog toga ko su bili

Zvaničnici Albanije i Crne Gore u Potočarima: Istina o genocidu u Srebrenici je nesporna i sudski utvrđena Srebrenica nije bila samo ratna tragedija niti je bila samo zločin etničkog čišćenja. Bio je to genocid – planski čin masovnog ubistva usmjeren protiv Bošnjaka muslimana, koji su bili meta isključivo zbog toga ko su bili

Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, visoki zvaničnici Crne Gore i Albanije poručili su danas iz Potočara da su činjenice o počinjenim zločinima nesporno utvrđene, te da istina o Srebrenici nije predmet političke rasprave, već pitanje osnovnog ljudskog dostojanstva i moralne odgovornosti, javlja Anaodolu.

Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore, Damir Gurić, istakao je da mezarje u Srebrenici opominje koliko duboko čovjek može pasti kada mržnja nadvlada savjest, a ćutnja postane saučesništvo.

"Istina o Srebrenici je nesporno utvrđena kroz hiljade stranica sudske dokumentacije. Crna Gora je tu istinu poštovala kroz izglasavanje Rezolucije u našem parlamentu i podrškom Rezoluciji Generalne skupštine UN-a", kazao je Gurić.

On je poručio da se istina mora braniti srčano i hrabro naspram onih koji istrajavaju u njenom negiranju, te je izrazio najdublje saosjećanje s porodicama žrtava i majkama Srebrenice.

Ministar za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije Ferit Hoxha naglasio je da rana genocida nad više od 8.000 nevinih dječaka i muškaraca i dalje živi u kolektivnoj savjesti regije i svijeta.

On je potcrtao da Srebrenica nije bila samo ratna tragedija ili etničko čišćenje, već planski čin masovnog ubistva usmjeren protiv Bošnjaka.

"Srebrenica nije bila samo ratna tragedija niti je bila samo zločin etničkog čišćenja. Bio je to genocid – planski čin masovnog ubistva usmjeren protiv Bošnjaka muslimana, koji su bili meta isključivo zbog toga ko su bili. Zato je sjećanje važno. Zato je istina važna", podvukao je.

"Negiranje genocida nije tumačenje, to je iskrivljavanje istine i napad na pravdu i dostojanstvo žrtava. Činjenice su utvrđene pred sudovima", poručio je Hoxha.

Dodao je da usvojena Rezolucija UN-a predstavlja jasan međunarodni stav protiv negiranja i revizionizma, naglasivši da Albanija čvrsto stoji na strani istine, mira i ljudskog dostojanstva.

U Potočarima će danas biti klanjana kolektivna dženaza, a posmrtni ostaci deset žrtava genocida u Srebrenici konačno će pronaći vječni smiraj. Za njihove porodice to nije kraj boli, već trenutak u kojem će, nakon dugih godina traganja, imati mjesto na kojem mogu proučiti Fatihu.

Genocid u Srebrenici su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači u julu prije 31 godinu.