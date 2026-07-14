Predsjednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Abdullah Eren boravi u višednevnoj radnoj posjeti Srbiji, obilazi više gradova i otvara nekoliko projekata

Zukorlić dočekao predsjednika TIKA-e Erena u Beogradu, sutra otvaranje Sjeničke kuće Predsjednik Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Abdullah Eren boravi u višednevnoj radnoj posjeti Srbiji, obilazi više gradova i otvara nekoliko projekata

Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Srbije Usame Zukorlić sastao se u utorak u Palati Srbije u Beogradu s predsjednikom Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Abdullahom Erenom, koji boravi u radnoj posjeti Srbiji.

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje između Srbije i Turske, kao i o mogućnostima realizacije novih zajedničkih projekata, saopćeno je iz Kabineta ministra.

Eren je zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i istakao da TIKA aktivno realizuje brojne projekte u Srbiji, izdvojivši rekonstrukciju Bajrakli džamije u Beogradu, projekte u Sandžaku, uključujući obnovu Sjeničke kuće s uređenim okruženjem, kao i planove za nove projekte.

Naglasio je da TIKA naredne godine obilježava 35 godina rada, tokom kojih je realizovala veliki broj projekata na Balkanu, doprinoseći povezivanju naroda i očuvanju zajedničkih vrijednosti.

Fotografija : Filip Stevanovic/AA

Zukorlić je upoznao Erena s rezultatima rada svog kabineta, ističući da vodi multikulturni i multietnički tim posvećen jačanju društvene stabilnosti, regionalne saradnje i pomirenja.

Govoreći o odnosima Srbije i Turske, Zukorlić je rekao da je Sandžak most između dvije zemlje, dok je TIKA „armatura tog mosta“, zahvaljujući projektima koji doprinose povezivanju, očuvanju kulturnog naslijeđa i unapređenju kvaliteta života građana.

On je posebno istakao značaj očekivane predstojeće posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Novom Pazaru, naglašavajući da će ta posjeta imati historijski značaj i dodatno unaprijediti bilateralne odnose.

Sagovornici su razgovarali i o budućoj saradnji, posebno u oblastima podrške poljoprivredi u Sandžaku, zaštite životne sredine i unapređenja ekoloških uslova.

Eren je izrazio zadovoljstvo zbog planirane posjete Sandžaku, ističući značaj zajedničkog projekta u Sjenici, gdje će sutra zajedno sa Zukorlićem otvoriti obnovljenu Sjeničku kuću.

Prvi čovjek TIKA-e je razgovaro i sa ministrom kulture Srbije, Nikolom Selakovićem, a tokom dana će će učestvovati na nekoliko programa u Beogradu, uključujući i onaj povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva Turske, koji povodom godišnjice pokušaja puča u toj zemlji organizuje Ambasada Turske u Beogradu.