Zemljotres pogodio pogranično područje Srbije, Hrvatske i Mađarske, oštećene kuće u Monoštoru Nema povrijeđenih, pričinjena materijalna šteta na objektima i crkvi

Zemljotres jačine 4,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je tokom noći s ponedjeljka na utorak pogranično područje Srbije, Hrvatske i Mađarske, pri čemu je pričinjena materijalna šteta u bačkom selu Monoštor, ali nije bilo povrijeđenih.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, potres je registrovan u 2.35 sati u blizini mjesta Bezdan, u Bačkom Podunavlju.

Mještani su naveli da je podrhtavanje bilo snažno i da su mnogi u strahu izašli na ulice. U brojnim kućama došlo je do pucanja zidova, uključujući i objekte novije gradnje, javila je Hina.

Značajna oštećenja zabilježena su i na mjesnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Monoštoru, gdje su sa stropa otpali veći komadi maltera, zbog čega se očekuje inspekcijski pregled objekta.

Prema procjenama seizmologa, intenzitet potresa u epicentru iznosio je VI stepen Merkalijeve skale, što može izazvati manja do umjerena oštećenja na objektima u neposrednoj blizini.

Nakon glavnog udara, zabilježena su i dva slabija potresa, jačine 2,5 stepena u području Bezdana i 2,3 stepena u regiji Divčibara.