Završena prva zajednička vojna vježba Srbije i NATO-a

Prva zajednička vojna vježba Republike Srbije i NATO-a, organizovana u okviru Komande Kopnene vojske i Komande združenih snaga iz Napulja, završena je danas na poligonu "Borovac" kod Bujanovca.

Završnim aktivnostima prisustvovali su ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton, komandant Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja admiral George Wikoff, kao i ambasadori, vojni izaslanici i komandanti jedinica.

Na vježbi je učestvovalo oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske, uz prisustvo vojnih planera i posmatrača iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, SAD-a, Crne Gore i drugih zemalja.

Rukovodilac vježbe, zamjenik komandanta Treće brigade kopnene vojske pukovnik Branislav Stevanović, istakao je da je koncept vježbe prilagođen jedinicama koje su namijenjene za učešće u mirovnim operacijama te da je realizacija zadataka zahtijevala visok nivo obučenosti i spremnosti.

Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton ocijenio je vježbu kao impresivan prikaz zajedničkog rada i profesionalizma, ističući da ovakve aktivnosti doprinose jačanju sposobnosti i povjerenja između Srbije i NATO-a, uz poštovanje vojne neutralnosti Srbije.

Tokom vježbe prikazane su aktivnosti poput reakcije na napad na kontrolni punkt, medicinske evakuacije helikopterom, helikopterskog desanta, blokade i pretrage terena te borbe u naseljenom mjestu.

Vježba je realizovana na osnovu zaključka Vlade Srbije u okviru programa Partnerstvo za mir, a kako je navedeno, cilj je unapređenje operativnih sposobnosti, jačanje povjerenja i doprinos regionalnoj stabilnosti.

Tokom boravka u bazi "Jug", načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović sastao se s admiralom Georgeom Wikoffom, s kojim je razgovarao o vježbi, bezbjednosnoj situaciji na Kosovu te saradnji Vojske Srbije i KFOR-a na terenu.