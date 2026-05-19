Zatvoren granični prelaz Gradiška nakon urušavanja dijela mosta preko Save, hitna sjednica Vijeća ministara BiH Saobraćaj obustavljen na mostu između BiH i Hrvatske, stručne ekipe provjeravaju sigurnost konstrukcije

Nakon što se iza ponoći urušio dio pješačke staze na mostu preko rijeke Save između Gradiške i Stare Gradiške, nadležne službe zatvorile su most i obustavile saobraćaj, zbog čega je privremeno zatvoren i granični prelaz Gradiška, jedan od najfrekventnijih prelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, javlja Anadolu.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je u stalnoj komunikaciji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini kao i u Republici Hrvatskoj s ciljem utvrđivanja stanja mosta i poduzimanja neophodnih mjera.

"Prema trenutno dostupnim informacijama, do obrušavanja je došlo rano jutros iza ponoći, nakon čega su nadležne policijske službe obustavile saobraćaj preko mosta, kao i na prilaznim saobraćajnicama u Gradišci, čime je privremeno obustavljen rad graničnog prelaza Gradiška", saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Na lice mjesta upućene su stručne ekipe Puteva Republike Srpske i Hrvatskih cesta d.o.o. radi provođenja detaljnog pregleda stanja mosta i procjene sigurnosti njegove dalje upotrebe. Više informacija o stepenu oštećenja i eventualnim mjerama sanacije bit će poznato nakon završetka stručnog pregleda.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, zajedno sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, nadležno je za provođenje Sporazuma o održavanju međudržavnih mostova na granici između BiH i Hrvatske, pri čemu se finansiranje održavanja i rekonstrukcije vrši po principu 50:50, dok se poslovi povezani s održavanjem mostova obavljaju putem nadležnih upravitelja/tijela cestovne infrastrukture, odnosno JP Putevi RS u konkretnom slučaju sa strane BiH, te Hrvatskih cesta sa strane Hrvatske.

Most je izgrađen 1956. godine. Ukupna dužina mosta je 240 metara.

S obzirom na značaj ovog graničnog prijelaza za međunarodni putnički i teretni saobraćaj, bit će održana vanredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj će se razmatrati informacije nadležnih institucija, stanje mosta, kao i hitne aktivnosti s ciljem što skorijeg uspostavljanja sigurnog odvijanja saobraćaja.



