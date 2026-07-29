Predsjednik Srbije, kako je prenijela agencija Tanjug, poručio je da će Srbija sve učiniti da ugosti UFC najbolje što može

Vučić zahvalio delegaciji UFC-a na izboru Srbije kao domaćina događaja "UFC Fight Night" Predsjednik Srbije, kako je prenijela agencija Tanjug, poručio je da će Srbija sve učiniti da ugosti UFC najbolje što može

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u srijedu delegaciju UFC-a (Ultimate Fighting Championship) predvođenu predsjednikom Danom Whiteom zahvalivši mu na izboru Srbije za veliki događaj "UFC Fight Night", 1. augusta u Beogradskoj areni, prenosi Anadolu.

Vučić je, kako je prenijela agencija Tanjug, poručio da će Srbija sve učiniti da ugosti UFC najbolje što može.

"Učinićemo sve što možemo da vas ugostimo najbolje moguće. I morate da prihvatite sve naše ponude, da vam udovoljimo u danima koji dolaze", rekao je.

"UFC Fight Night" će biti održan 1. avgusta u Beogradskoj areni, a White je tokom sastanka zahvalio Vučiću na podršci.

"Hvala na vašoj ljubaznosti i na vašem vremenu, gospodine predsjedniče", rekao je White.

Vučić je rekao da nije znao da je UFC toliko popularan i u Srbiji i da su sve karte bile prodate za samo 22 minute, iako je njihova cijena bila veoma visoka.

"UFC Fight Night" u produkciji Ultimate Fighting Championshipa planiran je u glavnom gradu Srbije 1. augusta 2026, što će biti prvi put da je Srbija domaćin ovakvog događaja mješovitih borilačkih vještina. Događaj bi trebala otvoriti borba u velter kategoriji između Uroša Medića i Daniela Rodrigueza.