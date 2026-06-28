Srbijanski predsjednik je tokom prikaza novih i modernizovanih sredstava Vojske Srbije u Batajnici kazao da će prvi vojnici na odsluženje vojnog roka krenuti u martu 2027.

Vučić: Vojska Srbije sve snažnija, dodatno će ojačati služenjem redovnog vojnog roka Srbijanski predsjednik je tokom prikaza novih i modernizovanih sredstava Vojske Srbije u Batajnici kazao da će prvi vojnici na odsluženje vojnog roka krenuti u martu 2027.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da je Vojska Srbije sve snažnija i da će odbrambeni kapaciteti zemlje dodatno ojačati kada počne služenje redovnog vojnog roka u martu 2027. godine.



"Naša vojska je sve snažnija, a bićemo tek snažni kada nam krene vojni rok. Dakle, to će dodatno da pojača naše odbrambene kapacitete", rekao je tokom prikaza novih i modernizovanih sredstava Vojske Srbije na vojnom aerodromu u Batajnici, kod Beograda, odgovarajući na pitanje novinara kako ocenjuje Vojsku Srbije spram vojski u regionu.



Prema njegovim rečima, prvi vojnici će na odsluženje kratkog vojnog roka krenuti u martu 2027, što će doprineti većoj odgovornosti i ozbiljnosti kod mladih.



"U martu idemo na služenje kratkog vojnog roka, za koji mislim da će dobro doneti svim muškarcima i mnogim devojkama, i mnogo više odgovornosti i ozbiljnosti, drugačijeg sagledavanja života i sve drugo."



Predstavljen je i raketni sistem HQ-17, čija je namjena protivvazdušna odbrana malorazmjernih objekata i jedinica vojske, domet 15 kilometara, maksimalna visina djejstva osam kilometara.



Vučić je rekao da ti sistemi, u okviru slojevite odbrane, čuvaju, uz ostale gradove, Niš i Kragujevac.



"Mi smo okolo zaštitili sve što treba i sa snažnijim sistemima kao što je FK-3 i drugim protivvazduhoplovnim sredstvima, ali posebno namenjen za gradove poput Niša i Kragujevca, između ostalog, je i ovaj sistem", dodao je.



Vučić je rekao da ovaj sistem štiti i kritičnu energetsku infrastrukturu, gasne kompresore i kompresorske stanice, čiju je zaštitu ocijenio najvažnijom.



Naveo je i da Vojska Srbije ima kineske, ruske i francuske rakete i da će njihov broj biti povećan.



Na prikazu je predstavljen i modernizovani avion "Orao" oznake M1A, za pružanje vatrene podrške i ofanzivna djejstva u složenim meteorološkim uslovima, danju i noću, koji, uz klasično naoružanje, nosi i vođena sredstva, od kojih se izdvaja vođena bomba FT-6, koja se navodi satelitskom navigacijom i inercijalnom navigacijom, dometa oko 80 kilometara.

Kako je prenijela agencija Tanjug, predstavljena je VRVZ-200, srbijanska vazduhoplovna vođena raketa vazduh-zemlja, primarno razvijena kao udarno naoružanje za modernizovane jurišne avione tipa J-22 "Orao" i potencijalno višenamjenske borbene avione, dometa oko 30-40 kilometara i AGM 65 Maverick, televizijski samovođena raketa, dometa oko 20 kilometara.



Na prikazu je predstavljen i borbeni helikopter MI-35M iz sastava 714. protivoklopne helikopterske eskadrile, sa pripadajućim naoružanjem, koji može da ispali u minuti od 3.000 do 3.600 komada municije.

