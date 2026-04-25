Vučić tvrdi da su optužbe o "Sarajevo safariju" montaža uz pomoć AI-ja i da je "promašeno vrijeme kad je bio na Palama" Predsjednik Srbije tvrdi da su navodi vremenski netačni i "zasnovani na manipulisanim snimcima", te poručuje da "takve priče narušavaju odnose u regionu"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da su oni koji iznose navode da je učestvovao u "Sarajevo safariju" za osam mjeseci promašili vrijeme kada je bio prisutan na Palama i da su koristili vještačku inteligenciju (AI) da bi mu montažom "nakačili" pušku na rame.

"Ja imam 120 ljudi koji znaju šta sam radio svaki dan. Oni su promašili za osam mjeseci vrijeme kad sam ja bio na Palama. Oni vam izmišljaju sve što im padne na pamet. Oni su, koristeći vještačku inteligenciju, mi 'nakačili' pušku, ali su pogriješili pa mi stavili na lijevo rame", rekao je.

"Svako ko je dešnjak nikad ne drži pušku na lijevom ramenu", naveo je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li misli da je slučajno to što se sada dešava da neko ne želi da se Srbi i Bošnjaci pomire.

Naveo je da kada se krene u bilo kakve ozbiljnije razgovore, kao što je izgradnja auto-puta do Sarajeva, onda počnu da izmišljaju oko "Sarajevo safarija".

"Sve je to već onako tragikomična situacija gdje je valjda i Bakir Izetbegović ubica. Dovodite nekog za kog znate da je hrvatski Milovan Brkić, znate da je neki lokalni kreten kog je služba Hrvatska iskoristila da to radi. Kome to odgovara? Samo razmislite. Pa to odgovara samo nekom trećem na Balkanu, a ne Srbima i Bošnjacima", istakao je Vučić osvrćući se na tvrdnje hrvatskog novinara Domagoja Margetića o "Sarajevo safariju" i njegovom navodnom učešću u tome.

Slučaj, poznat i kao "Sarajevo safari", pokrenuo je italijanski novinar i pisac Ezio Gavazzeni, čije je obraćanje tužilaštvu u Milanu dovelo do otvaranja istrage protiv osoba koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćale vikend snajperske ture radi pucanja na civile u Sarajevu.

Opsada Sarajeva počela je 5. aprila 1992. godine, a okončana je 29. februara 1996. godine. Trajala je 1.425 dana. Procjenjuje se da je oko 500.000 projektila ispaljeno na grad za vrijeme opsade. Na grad je dnevno u prosjeku ispaljivano 329 granata.

Za to vrijeme, oko 350.000 stanovnika bilo je izloženo svakodnevnoj vatri pripadnika nekadašnje JNA i paravojnih formacija, a kasnije pripadnika tadašnje Vojske Republike Srpske, iz skoro svih vrsta naoružanja, sa položaja smještenih na okolnim brdima.

Tokom opsade poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1.601 dijete. Prema poslijeratnim istraživanjima, najviše stanovnika, skoro četiri petine od ukupnog broja poginulih, stradalo je u prve dvije godine rata.

Zbog teroriziranja civila tokom opsade Sarajeva u periodu 1992-1995, između ostalih, Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove na kazne doživotnog zatvora osudilo je ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Na doživotnu kaznu zatvora za držanje u opsadi Sarajeva Haški tribunal osudio je komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a Stanislav Galić, a osuđeni su Dragomir Milošević i Momčilo Perišić, takođe visoki oficiri VRS-a.​​​​​​​