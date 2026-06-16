Predsjednik Srbije tvrdi da pregovori s MOL-om o NIS-u "nisu ni blizu kraja"

Vučić: Srbija uskoro otvara ambasadu u Gruziji, nadam se održivom miru na Bliskom istoku Predsjednik Srbije tvrdi da pregovori s MOL-om o NIS-u "nisu ni blizu kraja"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak Tbilisiju da se odnosi Srbije i Gruzije ubrzano razvijaju, najavivši da će Srbija u skorom periodu otvoriti ambasadu u glavnom gradu Gruzije.

Vučić, koji boravi u zvaničnoj posjeti toj zemlji, rekao je novinarima da će otvaranje ambasade omogućiti bolju podršku srpskim državljanima i privrednicima u Gruziji.

„Sve probleme koje naši ljudi budu mogli imati ovdje, imat ćemo kontakt osobe i ljude koji pomažu u razvoju posla, ali i u slučaju zdravstvenih ili drugih potreba, kako bismo mogli reagovati i pomoći“, kazao je Vučić.

Istakao je da Gruzija postaje sve popularnija destinacija za turiste iz Srbije, navodeći da let između Beograda i Tbilisija traje manje od tri sata.

„Nije daleko i vjerujem da ćemo naše prijateljstvo i bratstvo nastaviti razvijati, a ekonomski odnosi podići na znatno viši nivo nego danas“, dodao je.

Govoreći o međunarodnim pitanjima, Vučić je izrazio nadu da će se mir na Bliskom istoku održati barem u srednjoročnom periodu.

Osvrćući se na pregovore s mađarskom kompanijom MOL, Vučić je rekao da oni još nisu ni približno završeni, te da je za njihov ishod potrebna i saglasnost treće strane, odnosno Sjedinjenih Američkih Država.