Komentarišući navode medija o navodnoj saradnji Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ s ruskom državnom kompanijom Rosatom, i da Vučić i predsjednik Rusije Vladimir Putin "nešto spremaju" odbacio je te tvrdnje

Vučić: Srbija će se boriti protiv ulaska Kosova u NATO, tvrdnje da "nešto spremamo" s Rosatomom su "gluposti" Komentarišući navode medija o navodnoj saradnji Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ s ruskom državnom kompanijom Rosatom, i da Vučić i predsjednik Rusije Vladimir Putin "nešto spremaju" odbacio je te tvrdnje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da će se Srbija boriti protiv pokušaja da Kosovo postane članica NATO-a, ističući da četiri države članice tog saveza ne priznaju njegovu nezavisnost.

Govoreći u Pančevu, Vučić je rekao da je upoznat s inicijativom trojice američkih kongresmena upućenom Predstavničkom domu o integraciji Kosova u NATO.

„Razgovaramo s njima i nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se tako nešto ne desi. Ne zaboravite da postoje četiri zemlje članice NATO-a koje nisu priznale Kosovo. Ne vidim kako bi to moglo lako da prođe, ali sačekajmo da vidimo“, kazao je Vučić.

Dodao je da je Priština, kako je naveo, nastojala ostvariti bližu saradnju s NATO-om i preko njegovih članica poput Hrvatske i Albanije.

Vučić je izjavu dao tokom posjete Pančevu, gdje je prisustvovao otvaranju trening centra za dualno i cjeloživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi „Pančevo“.

Komentarišući navode medija o navodnoj saradnji Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ s ruskom državnom kompanijom Rosatom, i da Vučić i predsjednik Rusije Vladimir Putin "nešto spremaju" odbacio je te tvrdnje kao neosnovane.

„To su gluposti. Mi se trudimo da rješavamo određene farmaceutske probleme uz nekoliko dobrih stručnjaka koje imamo u ‘Vinči’, a neko misli da pravimo atomsku bombu“, rekao je Vučić.

Dodao je da su takve tvrdnje rezultat dezinformacija koje se šire putem društvenih mreža.