Predsjednik Srbije istakao interes za jačanje saradnje sa globalnim liderom u oblasti električnih vozila i pozvao BYD na predstavljanje inovacija u Beogradu

Vučić se sastao s direktoricom BYD-a Stelom Li: Razgovori o električnoj mobilnosti, investicijama i učešću na EXPO 2027 Predsjednik Srbije istakao interes za jačanje saradnje sa globalnim liderom u oblasti električnih vozila i pozvao BYD na predstavljanje inovacija u Beogradu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se s izvršnom direktoricom kompanije BYD Stelom Li, globalnim liderom u oblasti električne mobilnosti i naprednih tehnologija u održivom transportu.

Tokom sastanka razgovarano je o složenim lancima snabdijevanja, kao i o strateškom pozicioniranju Srbije u trenutnim globalnim i evropskim kretanjima u automobilskoj industriji.

Vučić je istakao interes Srbije da zauzme značajno mjesto u razvoju proizvodne mreže kompanije BYD u Evropi, naglasivši da Srbija, kako je ocijenio, sa svojim resursima, geografskim položajem i industrijskim kapacitetima može biti važan partner u tom lancu.

Poseban fokus razgovora bio je na jačanju saradnje u oblasti zelene i tehnološke mobilnosti, uz mogućnost prenosa znanja i primjene naprednih tehnologija ove kompanije u Srbiji.

Vučić je u objavi naveo da Srbija ubrzano radi na jačanju svoje pozicije u globalnoj industriji električne i održive mobilnosti, te da bi bliža saradnja sa BYD-om mogla doprinijeti ostvarenju tih ciljeva.

Predsjednik Srbije uputio je i poziv predstavnicima kompanije BYD da učestvuju na EXPO 2027 u Beogradu, ističući da bi to bila prilika za predstavljanje inovacija široj međunarodnoj publici i dodatno jačanje saradnje.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo i da je od izvršne direktorice BYD-a dobio maketu električnog automobila, koji, kako je istakao, simbolizuje razgovore o budućnosti održive mobilnosti i tehnološkog razvoja.