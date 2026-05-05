Vučić sa predstavnicima MMF-a poručio da Srbija uspijeva da održi dobru fiskalnu poziciju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u utorak sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji i istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvjesnosti, uspijeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku, javlja Anadolu.

Vučić se u Beogradu sastao s predstavnicima MMF-a i šeficom Misije u Srbiji Anet Kjobe, te istakao da Srbija nastavlja da vodi odgovornu ekonomsku politiku i sprovodi reforme uprkos globalnim izazovima.

Vučić je na Instagramu naveo da je imao važan i sadržajan sastanak na kojem su, kako je rekao, razmotrili globalne ekonomske izazove, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izglede i rizike.

Sumirao je, kako je naveo, neke od rezultata u sprovođenju reformi u okviru ekonomskog programa koji podržava MMF kroz aktuelni Instrument za koordinaciju politika, a razgovarali smo i o prijedlozima novih reformskih ciljeva.

"Istakao sam da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvjesnosti, uspijeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku uz odgovoran pristup prema javnim finansijama, jačanju investicionog ambijenta i sprovođenju reformi", rekao je Vučić.

Razmijenili su mišljenja o globalnim ekonomskim izazovima i njihovom uticaju na region, pogotovo u svjetlu visokih cijena energenata i poremećaja na svjetskom tržištu, uz ocjenu da je važno nastaviti sa politikom stabilnosti, ali i hrabro ulagati u budućnost, uz rad na unapređenju konkurentnosti Srbije.

Naglasio je, kako je kazao, da prema prvim procjenama privredni rast Srbije može da dostigne rezultate koji će biti bolji od projektovanih, i pored opreznog pristupa koji imamo u ovakvim predviđanjima.

Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, istakao je ulaganja vezana za organizaciju specijalizovane izložbe EXPO 2027, čiji će Srbija biti domaćin.

Podsjetio je da fiskalna politika ostaje stabilna i usmjerena na kontrolu deficita, dok je javni dug u padu. Posebno je naglasio da su javne investicije visoke i usklađene sa očuvanjem stabilnosti javnih finansija, što ih čini jednim od ključnih oslonaca daljeg ekonomskog rasta.

"Vjerujem da će saradnja sa MMF-om i u narednom periodu, kroz nastavak uspješne realizacije aranžmana, biti snažan oslonac našim naporima da gradimo sigurnu, stabilnu i prosperitetnu Srbiju", naveo je Vučić.