Vučić s Tuskom razgovarao o evropskom putu Srbije i saradnji s Poljskom

Senita Sehercehajic
05. juni 2026.•Ažuriranje: 05. juni 2026.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić s poljskim premijerom Donaldom Tuskom razgovarao je o evropskom putu Srbije, proširenju Evropske unije i saradnji dviju zemalja na marginama samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu, prenosi Anadolu.
"Srdačan susret sa Tuskom, na Samitu EU - ZB i razmena mišljena o evropskom putu Srbije, procesu proširenja Evropske unije i mogućnostima za dalje unapređenje bilateralne saradnje Srbije i Poljske", izjavio je Vučić na instagram nalogu "buducnostsrbijeav".
Naveo je da je ponovio posvećenost Srbije ubrzanju provođenja reformi i odgovornom radu na evropskom putu, uz uvjerenje da je politika proširenja jedan od ključnih instrumenata za očuvanje stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta čitavog evropskog kontinenta.
"Razmotrili smo mogućnost i jačanje ekonomskih veza, trgovinske razmene i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uz ocenu da odnosi naše dve zemlje imaju značajan potencijal za dalje unapređenje", napisao je Vučić.