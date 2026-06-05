Srdačan susret sa Tuskom, na Samitu EU - ZB i razmena mišljena o evropskom putu Srbije, procesu proširenja Evropske unije i mogućnostima za dalje unapređenje bilateralne saradnje Srbije i Poljske, izjavio je srbijanski predsjednik.

Vučić s Tuskom razgovarao o evropskom putu Srbije i saradnji s Poljskom Srdačan susret sa Tuskom, na Samitu EU - ZB i razmena mišljena o evropskom putu Srbije, procesu proširenja Evropske unije i mogućnostima za dalje unapređenje bilateralne saradnje Srbije i Poljske, izjavio je srbijanski predsjednik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić s poljskim premijerom Donaldom Tuskom razgovarao je o evropskom putu Srbije, proširenju Evropske unije i saradnji dviju zemalja na marginama samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu, prenosi Anadolu.



"Srdačan susret sa Tuskom, na Samitu EU - ZB i razmena mišljena o evropskom putu Srbije, procesu proširenja Evropske unije i mogućnostima za dalje unapređenje bilateralne saradnje Srbije i Poljske", izjavio je Vučić na instagram nalogu "buducnostsrbijeav".



Naveo je da je ponovio posvećenost Srbije ubrzanju provođenja reformi i odgovornom radu na evropskom putu, uz uvjerenje da je politika proširenja jedan od ključnih instrumenata za očuvanje stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta čitavog evropskog kontinenta.



"Razmotrili smo mogućnost i jačanje ekonomskih veza, trgovinske razmene i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uz ocenu da odnosi naše dve zemlje imaju značajan potencijal za dalje unapređenje", napisao je Vučić.

