Vučić s njemačkim zvaničnikom u Beogradu: Njemačke kompanije su postale motor naše ekonomije Razgovarano je o unapređenju saradnje u industriji, energetici i regionalnoj integraciji, uz ocjenu da njemačke kompanije zapošljavaju oko 80.000 radnika u Srbiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u petak u Beogradu s državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke Nilsom Anenom, ističući da je razgovor bio "odličan i sadržajan" te da su teme uključivale nove investicije, strateške projekte i globalne ekonomske izazove, javlja Anadolu.



Kako je naveo, na sastanku je bilo riječi o daljem unapređenju ekonomskih odnosa, razvojnim projektima i mogućnostima za proširenje saradnje u oblastima od strateškog značaja za Srbiju.



"Zahvalio sam njemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci, ozbiljnom pristupu i povjerenju koje pokazuju prema našoj zemlji, jer njemačke kompanije danas zapošljavaju 80.000 radnika, čime su postale motor naše ekonomije", rekao je Vučić u objavi na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".



Posebno je istakao da je upravo ovo njemačko ministarstvo već punih 25 godina prisutno u Srbiji i da je, kroz podršku Vlade Njemačke, učestvovalo u realizaciji brojnih velikih projekata koji su u značajnoj mjeri promijenili lice zemlje.



"Ta podrška bila je od ogromnog značaja za razvoj dualnog obrazovanja, jačanje energetske diversifikacije, unapređenje privrede i ukupnog ekonomskog ambijenta Srbije", ukazao je Vučić.



Predsjednik Srbije je naveo da su on i Anen razmijenili mišljenja i o aktuelnim globalnim izazovima, svjesni činjenice da se političke, energetske i ekonomske krize danas veoma brzo prelijevaju iz jednog dijela svijeta u drugi, ostavljajući posljedice na gotovo svaku ekonomiju.



"Usaglasili smo se da je blagovremeno donošenje odgovornih i promišljenih mjera od primarnog značaja kako bi se ublažili rizici, očuvala stabilnost tržišta i obezbijedio kontinuitet ekonomskog razvoja u vremenima velike neizvjesnosti", istakao je Vučić.



Predsjednik Srbije je dodao da je upoznao Anena sa novim mogućnostima saradnje, uvjeren da bi dodatne zajedničke aktivnosti mogle da budu ostvarene u oblastima kritičnih sirovina i rudarstva, odbrane, namjenske i automobilske industrije, kao i regionalne saradnje i integracije Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije.

