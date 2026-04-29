Za nas je od ključnog značaja da politika proširenja ostane visoko na agendi evropskih institucija i država članica, uz jasan, predvidiv i kredibilan proces, kazao srbijanski predsjednik

Vučić s Brunnerom: Cilj Srbije da do kraja 2026. ispuni kriterije za članstvo u EU-u Za nas je od ključnog značaja da politika proširenja ostane visoko na agendi evropskih institucija i država članica, uz jasan, predvidiv i kredibilan proces, kazao srbijanski predsjednik

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u srijedu u Beogradu s evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunnerom i poručio da je u razgovoru istakao da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateško opredjeljenje i jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih prioriteta, te da je cilj Srbije da do kraja 2026. ispuni sve kriterije za članstvo.

"Istakao sam da članstvo u EU-u ostaje strateško opredeljenje Srbije i jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta, kao i da je naš cilj da do kraja 2026. godine ispunimo sve kriterijume za članstvo. Za nas je od ključnog značaja da politika proširenja ostane visoko na agendi evropskih institucija i država članica, uz jasan, predvidiv i kredibilan proces", izjavio je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Naglasio je kako je Srbija "odgovornim odnosom prema migracijama, saradnjom sa EU-om, FRONTEX-om i državama regiona, kao i usklađivanjem vizne politike, pokazala da deli evropske vrednosti, štiti zajedničku bezbednost i ostaje pouzdan partner EU-a".

Dodao je da Srbija ostaje čvrsto opredijeljena za saradnju sa EU-om u oblasti spoljne i bezbjednosne politike "u najvećoj mogućoj meri, uz očuvanje svojih vitalnih nacionalnih, političkih i ekonomskih interesa".

"Nastavićemo da doprinosimo stabilnosti evropskog kontinenta, jačanju energetske bezbednosti, boljem upravljanju migracionim tokovima, zaštiti granica, otpornosti na hibridne i sajber pretnje, kao i jačanju bezbednosti celog regiona", napisao je Vučić.

Naveo je da je ukazao i na značaj regionalne saradnje i provođenja reformi iz Plana rasta za Zapadni Balkan, posebno onih koje ubrzavaju ekonomsku integraciju Srbije u jedinstveno tržište EU-a.

"Očekujemo da taj proces ostane zasnovan na rezultatima, fer tretmanu i bez dodatnog političkog uslovljavanja, jer samo tako može dati pun doprinos bržem evropskom putu Srbije i celog regiona", napisao je Vučić.