Vučić: Proizvodnja robota u Srbiji počinje u julu, bit ćemo prvi u Evropi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula, navodeći da će zemlja u narednim mjesecima imati humanoidne robote, što, kako je rekao, neće imati nijedna druga država u Evropi.

Vučić je, tokom četvrtog dana zvanične posjete Kini, rekao da će se proizvodnja odvijati u tri faze, počevši od sklapanja robota sredinom jula.

„Za dva mjeseca imat ćemo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. To neće imati niko drugi u Evropi“, kazao je Vučić novinarima nakon obilaska kompanije u gradu Đasing.

Dodao je da druga faza podrazumijeva uspostavljanje takozvanih data ili trening fabrika za robote, gdje će stručnjaci obučavati sisteme za različite zadatke, dok treća faza uključuje primjenu vještačke inteligencije.

Vučić je istakao da su tokom posjete potpisani investicioni ugovori vrijedni 953 miliona eura, koji će biti realizirani u više gradova širom Srbije, uključujući Niš, Novi Sad, Zrenjanin, Šabac, Ćuprija i Inđija.

Prema njegovim riječima, interes kineskih investitora za ulaganja u Srbiju dodatno je porastao nakon sastanaka sa poslovnim predstavnicima i podrške kineskog rukovodstva.

„Ovo nije samo pitanje investicija, već nešto što pravi ogromnu razliku za budućnost naše zemlje“, naglasio je Vučić.